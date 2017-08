Busunfall in Menden: Fahrgast verletzt, Verursacher geflüchtet

Menden - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus wurde am Dienstagabend in Menden ein Fahrgast leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hat, floh. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr war am Dienstag ein Linienbus in Menden auf der Kurzen Straße in Richtung Bieberberg unterwegs, als ein unbekannter Pkw-Fahrer von links aus der Straße Beisicht kam. Er soll nach Polizeiangaben ungebremst die Kreuzung in Richtung Heinrich-Lersch-Straße überquert haben.

Dabei habe er den Bus am vorderen Stoßfänger touchiert. Ein 19-jähriger Fahrgast stürzte bei dem Verkehrsunfall und verletzte sich leicht. Es entstanden etwa 1500 Euro Sachschaden. Der Fahrer des roten Pkw flüchtete vom Unfallort. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Menden (0 23 73/90 99 71 21 oder 90 99 0) entgegen.