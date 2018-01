Unfall auf der A46: Zwei Verletzte

Iserlohn - Bei einem Verkehrsunfall auf der A46 sind am Montagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Autobahn war auf Höhe der Ausfahrt Iserlohn-Zentrum für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 38-jähriger Iserlohner mit seinem Skoda in Richtung Brilon unterwegs. Vor ihm fuhr ein 49-jähriger Essener mit seinem Pkw-Gespann. Kurz vor der Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum prallte der Skoda in den vorausfahrenden Anhänger. Möglicherweise war dieser zum Unfallzeitpunkt unbeleuchtet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Bei dem Unfall verletzte sich der Essener leicht. Ebenso sein 19-jähriger Beifahrer aus Bochum. Der Iserlohner blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Brilon für etwa 30 Minuten gesperrt werden.