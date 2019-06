Unfall auf der A46 bei Iserlohn: Verletzte und Sperrung

Iserlohn - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 bei Iserlohn sind zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn war fast eine Stunde gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 21-Jährige aus Iserlohn am Samstag gegen 14.55 Uhr mit ihrem Opel auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hagen unterwegs. Als sie etwa in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Letmathe auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem dort herannahenden Mercedes eines 25-Jährigen aus Hagen.

Bei dem Unfall erlitten die 21-jährige Autofahrerin und eine 22-Jährige aus Witten, die mit im Opel saß, leichte Verletzungen. Die jungen Frauen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die betroffene Richtungsfahrbahn bis etwa 15.45 Uhr gesperrt werden.Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 22.000 Euro.