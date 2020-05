Transporter erfasst Fußgänger im MK - Unfallopfer (18) in Lebensgefahr

Transporter erfasst Fußgänger in Iserlohn - Unfall-Opfer (18) in Lebensgefahr

Schwerer Unfall: Ein Mann (18) wurde in Iserlohn von einem Ford-Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Schwerer Unfall in Iserlohn

Ein Fußgänger (18) wurde von einem Transporter erfasst

Das Unfallopfer wurde lebensgefährlich verletzt

Iserlohn - Schwerer Unfall in Iserlohn: Ein 18-jähriger Mann wurde von einem Ford-Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Am späten Sonntagabend gegen 23.25 Uhr fuhr ein 59-Jähriger in Iserlohn mit einem Ford Transit die Landhauser Straße in Richtung Sümmern. In Höhe der Einmündung Überm Gaxberg spürte der Fahrer plötzlich einen Schlag an der vorderen rechten Fahrzeugseite.

Unfall in Iserlohn: Auto erfasst Fußgänger

Der Fahrer hielt sofort an. Er vermutete, dass er einen Reh erfasst hatte. Doch dann hörte er ein Stöhnen aus dem nahen Gebüsch. Dort lag ein schwer verletzter Mann (18) aus Menden. So schildert es die Polizei MK.

Die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung brachte den lebensgefährlich verletzten Mendener ins Klinikum Dortmund-Nord. Der Fahrer aus Iserlohn war schockverletzt und wurde ärztlich an Ort und Stelle versorgt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

