Frontalkollision in Iserlohn: Ein Schwerverletzter

[Update, 11 Uhr] Iserlohn - Bei einem Verkehrsunfall in Iserlohn wurden am Mittwochabend nach Angaben der Polizei zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Iserlohner mit seinem Mercedes die Straße In der Läger. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Mann in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Kleinbus der Johanniter.

Der Kleinbus-Fahrer, ein 29-jähriger Iserlohner, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer des Mercedes, ein 22-jähriger Iserlohner, erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle zur Versorgung der Patienten und zur Unfallaufnahme aus. Zudem fing sie auslaufende Betriebsmittel auf und klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.