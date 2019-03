Trümmerteile auf 100 Metern: Autos schlagen in Mittelleitplanke ein

Glätte-Unfall auf der A46 bei Iserlohn-Oestrich

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Erst krachte es in Richtung Hagen, kurz darauf fast an derselben Stelle auf der Gegenseite: Bei zwei Glätte-Unfällen auf der A46 bei Iserlohn-Oestrich gab es in den frühen Morgenstunden erheblichen Sachschaden.