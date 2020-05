Riskantes Überholen: Motorrad-Fahrer kracht in Auto - Rettungshubschrauber-Einsatz im MK

Riskantes Überholen: Motorrad-Fahrer kracht in Auto - Rettungshubschrauber-Einsatz in Iserlohn (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer wollte mit seinem Motorrad gleich mehrere Autos in Iserlohn überholen und passte nicht auf. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Unfallklinik.

Motorrad-Unfall am Donnerstag (28. Mai) in Iserlohn

Ein Mann aus Iserlohn krachte beim Überholen in ein Auto

Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten nach Dortmund

Iserlohn - Ein Motorradfahrer aus Iserlohn wollte am Donnerstagabend (28. Mai) gleich mehrere Autos überholen. Kurze Zeit später flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund-Nord.

Der 61-jährige Biker war auf seiner Suzuki nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis um 18 Uhr auf der Landhauser Straße in Richtung Hemer unterwegs, als er vor sich eine Reihe von Autos sah. Er setzte zum Überholen an - ein großer Fehler.

Unfall in Iserlohn: Motorradfahrer überholt riskant

Denn die 42-jährige Fahrerin (ebenfalls aus Iserlohn) eines dieser Autos wollte von der Landhauser Straße nach links in die Griesenbrauck-Straße abbiegen. Das registrierte der Motorradfahrer zu spät und krachte gegen das Heck des Pkw.

Beim Sturz verletzte er sich so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Dortmunder Klinikum Nord. Die Landhauser Straße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

