Baumstumpf bohrt sich ins Fahrzeug - Ersthelfer befreit verletzte Fahrerin

Spektakulärer Unfall in Iserlohn / Böschung hinabgestürzt

Iserlohn - Glück im Unglück hatte am Freitagmorgen eine Autofahrerin in Iserlohn-Lössel, die von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Fahrzeug eine Böschung hinabgestürzt war: Laut Feuerwehr Iserlohn bohrte sich nämlich ein Baumstumpf ins Innere - in Höhe der Rücksitzbank, die unbesetzt war. Ein beherzter Ersthelfer befreite die verletzte Fahrerin vor Eintreffen der Feuerwehr.