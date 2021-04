Autos stoßen zusammen - dann sieht der Rettungsdienst plötzlich Rauch

Bei einem Unfall im Märkischen Kreis sind zwei Personen verletzt worden. Ihre Autos kollidierten, dann sieht der Rettungsdienst plötzlich Rauch.

Menden - Bei einem Verkehrsunfall in Menden im Märkischen Kreis sind zwei Personen so sehr verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Feuerwehr Menden berichtet, dass zwei Autos im Kurvenbereich der Spessartstraße im Ortsteil Platte Heide zusammenstießen. Einer der Waegn rutschte in den Straßengraben. Als die Mitarbeiter des Rettungsdiensts am Unfallort eintrafen, versorgten sie die Verletzten in einem der Autos Rauch.

Unfall im MK: Zwei Autos kollidieren in Menden

Umgehend wurde die Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell Entwarnung geben: Der Rauch entstand wohl durch die Airbags und verdampfendes Kühlwasser. Die Feuerwehr klemmte vorsorglich die Batterien der Unfallwagen ab und streute Bindemittel, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.

+ Unfall im MK: Autos stoßen zusammen. © Feuerwehr Menden

Ein Fachunternehmen übernahm abschließend die finale Reinigung der Fahrbahn.