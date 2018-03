Motorradfahrer aus Iserlohn (54) schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

In Fröndenberg von Pkw erfasst

+ © dpa © dpa

Fröndenberg - Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn ist am Freitagmittag in Fröndenberg im Kreis Unna von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.