Nach Unfall noch vor Ort reanimiert - Mann (81) stirbt im Krankenhaus

[Update 14.34 Uhr] Menden - Ein 81-jähriger Mann aus Menden ist am Mittwochmorgen nach einem Alleinunfall auf der Provinzialstraße zwischen den Mendener Stadtteilen Bösperde und Halingen im Krankenhaus gestorben. Er war schon an der Unfallstelle reanimiert worden, wie die Feuerwehr Menden mitteilte.

Todesursächlich waren allerdings nicht die beim Unfall erlittenen Verletzungen, sondern ein internistischer Notfall, der den Unfall erst ausgelöst hatte.

Das bestätigte Polizeihauptkommissar Dietmar Boronowski, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Unfall hatte sich gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Unna ereignet - und zwar etwa in Höhe des Leuchtenherstellers Bega. Hier war der 81-Jährige in einem BMW unterwegs.

Er kam hier zunächst nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Schutzplanke und geriet dann in den Straßengraben. "Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und ins örtliche Krankenhaus verbracht. Dort verstarb der Mann wenig später", so die Polizei.

Die Feuerwehr selbst stellte am Nachmittag jedoch klar: "Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Fahrer des allein verunfallten PKW bereits aus seinem Fahrzeug befreit und wurde von Ersthelfern versorgt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich daher auf die Absicherung der Einsatzstelle sowie die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Reanimation des Fahrers. Zudem wurde ein Notfallseelsorger an die Einsatzstelle gerufen."

Die Provinzialstraße war für die Versorgung des Unfallfahrers und die Unfallaufnahme nur kurzzeitig gesperrt, dennoch kam es im morgendlichen Berufsverkehr auf der Hauptroute in Richtung Unna/Autobahn zu starken Behinderungen.