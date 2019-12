Horror-Unfall, Bautz, Polizei-Kontrolle: Das sind die meistgeklickten Videos von Come-on.de

Die Szene aus dem Video: Der Polizist tritt den unbewaffneten Mann in den Rücken.

Märkischer Kreis - Waschbären, Bautz-Abbruch, Horror-Unfall und Gewalteskalation - das am häufigsten geklickte Video des Jahres 2019 auf Come-on.de war allerdings ein anderes.

Sehen Sie hier die meistgeklickten Videos des Jahres 2019 im Überblick:

Platz 5

Furchtbarer Unfall auf der Versestraße in Werdohl: Zeugen melden einen hilflosen Mann am Straßenrand. Doch noch bevor die Polizei eintrifft, steht er unvermittelt auf, läuft auf die Straße direkt vor das Taxi eines geschockten Fahrers und kracht durch die Windschutzscheibe. Die nächtliche Rettungsaktion an der Lenne sorgt für großes Aufsehen.

Platz 4

Dreiste Diebe: Zwei hungrige Waschbären und ein Dachs machen sich am Futterhäuschen im Garten einer Herscheider Familie zu schaffen. Die zeichnete die sehr unterschiedlichen Techniken der Tiere mit der Wildkamera auf.

Platz 3

Erst bringt Rapper Kool Savas die Besucher des Bautz-Festivals in Lüdenscheid zum Toben, dann bricht das Unwetter über sie herein. Doch die Zuschauer feiern trotz des Abbruchs weiter. Auf der überdachten Tribüne des Nattenbergstadions spielen sich Gänsehaut-Szenen ab.

Platz 2

Eine Mahnwache gegen den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien endet auf dem Sternplatz in Gewalt. Nach anfänglichen Provokationen eskaliert der Streit zwischen Kurden und Türken. Es kommt zu einer wilden Schlägerei und Chaos in der Lüdenscheider City. Dieses Handy-Video vermittelt einen Eindruck von der Lage.

Platz 1

Der unbewaffnete junge Mann hat die Hände über dem Kopf. Er hat sich zum Fahrzeug gedreht, als ihn der Tritt des Polizisten in den Rücken trifft. Er stürzt nach vorne. Das heimlich aufgenommene Handy-Video einer Polizeikontrolle in Plettenberg sorgt für großes Aufsehen und Diskussionen.

Familiendramen, Unfälle, Kurioses - und Wölfe: Diese Themen bewegten die Leser 2019 am meisten.

