Iserlohner bei Unfall auf der A1 bei Ascheberg beteiligt

Münster - Ein schwerer Unfall sorgte am Samstagabend für acht Verletzte auf der A1 von Münster in Richtung Dortmund.

Am Samstagabend befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin gegen 21.33 Uhr die A1 von Münster in Richtung Dortmund. Nach der Anschlussstelle Ascheberg, etwa in Höhe des Rastplatzes Westerwinkel, wechselte sie auf den linken Fahrstreifen.

Ein herannahender 34-Jähriger aus Iserlohn konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das vorausfahrende Fahrzeug drehte sich nach dem Zusammenstoß und kam im rechten Grünbereich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Pkw aus Hamm beteiligt

Das auffahrende Fahrzeug geriet außer Kontrolle und kollidierte dann mit einem Pkw aus Hamm, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und nicht mehr ausweichen konnte.

Insgesamt wurden acht Personen verletzt und durch Ersthelfer versorgt. Drei schwer Verletzte wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund musste zur Unfallaufnahme und Beseitigung des Trümmerfeldes für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden unter Zuhilfenahme eines Kranwagens geborgen und sichergestellt. Es entstand Sachschaden von mindestens 75.000 Euro.