Motorrad-Unfall auf A46: Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten aus

Schwerer Unfall auf der A46 bei Iserlohn: Ein Motorradfahrer krachte gegen ein Auto. Ein Rettungshubschrauber musste den Schwerverletzten ausfliegen.

Iserlohn - Am Sonntag (20. September) ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Iserlohn-Zentrum in Fahrtrichtung Hagen ein schwerer Unfall.

Aus noch ungeklärter Ursache stießen ein Motorrad und ein Pkw zusammen.

Unfall auf der A46 bei Iserlohn: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Fahrer des Motorrades schwer verletzt, glücklicherweise aber nicht lebensgefährlich. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung, die ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen der Feuerwehr Altena übernahm, mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Dortmund geflogen.

Der Hubschrauber Christoph Westfalen aus Steinfurt landete hierzu auf der Autobahn. Die Feuerwehr Iserlohn sicherte die Einsatzstelle und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten. Die Richtungsfahrbahn Hagen der A46 war für die komplette Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet.

