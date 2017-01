A 45: Auffahrunfall in Höhe Lüdenscheid-Nord 

Nach einem Unfall in Höhe Lüdenscheid-Nord staut sich der Verkehr am Freitagnachmittag zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord.

[Update, 17 Uhr] Lüdenscheid - Ein Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord sorgte am Freitagnachmittag für größere Behinderungen in Fahrtrichtung Gießen.

Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei kam es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord, an dem mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sind.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings kam es durch den Unfall zu Behinderungen auf der A 45, weil zeitweise nur ein Fahrstreifen frei gewesen ist. Dadurch staute sich der Verkehr zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid vorübergehend auf bis zu zehn Kilometer.