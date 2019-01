36 Unfälle, 300.000 Euro Sachschaden: Das ist die Polizei-Bilanz für den Kreis

Schalksmühlerin prallt in Lüdenscheid gegen einen Bus

Märkischer Kreis - 36 Verkehrsunfälle haben sich zwischen Mittwoch (15 Uhr) und Donnerstagmorgen (5 Uhr) im gesamten Kreisgebiet ereignet. Dabei entstanden fast 300.000 Euro Sachschaden. "Glücklicherweise nur in einem Fall mit Verletzten", so die Polizei. Dazu habe es fünf Gefahrenstellen beispielsweise durch liegengebliebene Lkw wie in Halver oder in Gräben gerutschte Pkw wie in Menden gegeben. Aktuell habe sich die Einsatzlage beruhigt.