Unbekannte beschmieren Verbotsschilder an der Nordhelle

Da kann man sich leicht ausmalen, wer das wohl gewesen sein wird.

Apropos zum "Scheinargument" der Kläger, Alleinunfälle unter den 15-17 Unfällen pro Jahr (2017) würden nicht zählen, weil dabei ja nur die eigene Gesundheit gefährdet gewesen sei:

Der Kreis möge vor Gericht auch die drohende Fremdgefährdung vortragen, wenn etwa bei waghalsigen Überholmanövern beinahe-Kollisionen aufgetreten sind und der normale PKW-Verkehr nur mit Mühe noch Kollisionen ausweichen kann! Jeder von der Fahrbahn in Richtung Gegenfahrbahn in Kurven abfliegende Motorradfahrer kann dabei ausserdem leicht mitsamt Motorrad in entgegenkommende Fahrzeuge fliegen und Insassen dabei verletzen.

In anderen Rechtsgebieten reicht dem Gesetzgeber übrigens bereits die geringfügigste Möglichkeit zur Selbstgefährdung, apodiktisch breiteste Verbote mit strafrechtlicher Ahndung aller Verstösse als Straftaten auszusprechen! Bestes Beispiel ist § 27 SprengG in Verbindung mit § 41f. SprengG bei den ehemals bis September 1976 legalen Experimenten zur Wunderkerzenherstellung, bei denen allenfalls ein geringes Risiko von Verbrennungen als Selbstgefährdung, wenn überhaupt, besteht und die unfallfrei einst Millionenfach in Chemiekästen und Chemiebüchern für Kinder durchgeführt wurden. Da kommt auch niemand auf die Idee, gegen dieses hieraus resultierende de-fakto Verbot vor Gericht zu klagen und sowas wäre voraussichtlich auch wenig erfolgversprechend!