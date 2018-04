Freilichtmuseum: Altes Handwerk neu im Trend

Hagen - „Nähen ist das neue Yoga.“ Für Verena Knoche sind Kreativität und Schnitte bei der weiblichen Kundschaft heute mehr gefragt als Meditation und Atemübungen. Das Freilichtmuseum Hagen liegt somit voll im Trend: Nadel und Faden stehen an diesem Wochenende im Mittelpunkt der Veranstaltung „umGARNen“.

Verena Knoche, die in der Volmestadt ihr Geschäft „Stoffknochen“ betreibt, ist eine von mehr als 30 Ausstellern, die am Samstag und Sonntag in den kleinen historischen Fachwerkhäusern und in Pavillons auf dem oberen Platz des Museums im Mäckingerbach das textile Handwerk ausgiebig vorstellen. Dabei scheuen die Aussteller auch weitere Anreisen nicht. Ein Gast wird extra aus Hamburg anreisen.

„Wir organisieren alle zwei Jahre diese Veranstaltung, um Schönes und Anspruchsvolles zu zeigen. Mit der ersten Vorführung in diesem Jahr greifen wir mit der Sparte Stoffe und Textil ein Handwerk auf, das im Hagener Freilichtmuseum sonst fast vollständig ausgeklammert ist“, erklärt Museumssprecherin Uta Wenning-Kuschel. Während Hagen vorwiegend historische Techniken aus der Region zeige, mache das Industriemuseum Detmold Geschichte und Gegenwart des Stoffs lebendig.

Aber Nadel und Faden könne und wolle man sich nicht entziehen. „Ob es sich um Weben, Spinnen, Filzen, Nähen, Sticken, Stricken oder das Aufziehen von Perlen handelt, immer sind es traditionelle Handwerke. Früher waren viele davon eigenständige und häufig auch von Männern ausgeführte Berufe, die dazu dienten, den Lebensunterhalt zu sichern.

Nicht nur fürs weibliche Publikum

Heute haben sich die verschiedenen Techniken zum entspannenden Hobby entwickelt.“ Das aber Konzentration erfordere, ergänzt Vanessa Knoche. „Wer sich damit beschäftige, vertrödelt keine Zeit, sondern ist produktiv. Das Kreative macht die Sache für viele interessant. “

Nach jahrzehntelanger Pause greift inzwischen auch Dr. Anke Hufschmidt wieder zum Strickzeug. „In unserer Generation klapperten sogar im Unterricht die Nadeln und auch die Jungs machten mit“, erinnert sich die stellvertretende Museumsleiterin. Die Ergebnisse waren aber nicht in jeder Hinsicht überzeugend. „Die Pullover saßen nicht.“

Deshalb werden heute vorwiegend Schals in Eigenproduktion gefertigt – bei den eisigen Temperaturen in den vergangenen Wochen eine durchaus gefragte Handarbeit. „Mal sehen, was ich jetzt mache.“

Dass inzwischen auch Frauenzeitschriften zunehmend Schnitte und Muster veröffentlichen, ist auch für sie ein Beweis für den neuen Trend. „Zwar zielt die Veranstaltung am Wochenende erfahrungsgemäß mehr auf das weibliche Publikum, aber es gibt für die ganze Familie genug zu sehen und zu erleben“, wirbt Uta Wenning-Kuschel.

Die historischen Werkstätten und Ausstellungen sind geöffnet, am Samstag stehen eine Naturführung und ein Fotokurs auf dem Programm. Am Sonntag wird die Schmuckausstellung „Meeresfrüchte“ eröffnet.

Die Veranstaltung „umGARNen“ im Freilichtmuseum Hagen ist am Samstag von 11 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Infos und mehr zum täglichen Programm finden Interessierte im Internet unter www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de.