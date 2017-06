Umfrage der IG Metall: Arbeiter wollen 35-Stunden-Woche

Märkischer Kreis - Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Diesem Wandel stellt sich auch die IG Metall. Deswegen hat sie unter dem Titel „Mein Leben – Meine Zeit: Arbeit neu Denken“ eine Beschäftigtenbefragung im Bundesgebiet durchgeführt.

Rund 680.000 Beschäftigte bundesweit beziehungsweise rund 4000 Beschäftigte im Märkischen Kreis haben an der Befragung teilgenommen.

Die Ergebnisse: 68 Prozent der Befragten im Märkischen Kreis geben an, 35 Stunden oder weniger in der Woche arbeiten zu wollen. Aufgrund von Überstunden und anderen Faktoren liegt die tatsächliche Arbeitszeit nur für 27 Prozent der Befragten in diesem Rahmen, obwohl vertraglich eine niedrigere Arbeitszeit vereinbart ist.

Fast ein Viertel der Befragten gibt an, bis zu 48 Stunden und mehr zu arbeiten. Während Beschäftigte mit planbaren Arbeitszeiten (insbesondere im Verwaltungs- und Bürobereich) zu 79 Prozent zufrieden beziehungsweise eher unzufrieden sind, zeigen sich Arbeitnehmer mit wechselnden Arbeitszeiten nur zu 37 Prozent zufrieden. Gleichzeitig sagen rund 60 Prozent der Befragten im Märkischen Kreis, dass sie sich bei der Arbeit zunehmend gehetzt und unter Zeitdruck finden.

Thema Bundestagswahl: 93 Prozent der vor Ort Befragten geben an, dass sie sich mehr Sicherheit und berufliche Perspektive im Zuge der Digitalisierung wünschen. 89 Prozent fordern von der Politik, sachgrundlose Befristung, Minijobs und prekäre Beschäftigung abzuschaffen. Einer Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes bei gleichzeitigen Qualifikationsmaßnahmen wünschen sich 80 Prozent der befragten Arbeitnehmer im Märkischen Kreis. Verbindlichere Ruhzeiten und das „Recht auf Abschalten“ fordern 96 Prozent. 82 Prozent der Befragten fordern eine bessere Infrastruktur für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein inklusive flexibler Arbeitszeitmodelle mit Rückkehrrecht zur Vollzeit. Mehr als 90 Prozent fordern die Politik auf, der Flucht aus Tarifverträgen durch Firmenausgliederungen einen Riegel vorzuschieben.