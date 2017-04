Hier lässt es sich im Märkischen Kreis schwimmen

Märkischer Kreis - Nicht nur in der warmen Jahreszeit sind Schwimmbäder ein beliebtes Ausflugsziel: Schwimmen macht Spaß, hält fit und entspannt. Unsere Übersichtskarte zeigt Hallenbäder, Freibäder und Erlebnisbäder sowie Badeseen im Märkischen Kreis und ausgewählte aus der Umgebung.

Fast 40 Möglichkeiten für Schwimmfreunde im Märkischen Kreis haben wir in unserer großen, interaktiven Karte aufgeführt. Von Kleinschwimmhallen über Freibäder bis hin zu großen Erlebnisbädern und Badestellen an Talsperren ist für jede Gelegenheit und jedes Wetter etwas dabei. Unterschieden wird zwischen verschiedenen Arten von Bädern. Diese können Sie in der Karte unten an- oder abwählen.

Hallenbäder

...legen den Schwerpunkt meistens auf die sportliche Betätigung, eignen sich aber auch für Familien oder Gruppen. Bei vielen Hallenbädern gibt es auch gastronomische Angebote. Oft sind Sprungbretter oder -Türme vorhanden. Gegen Aufpreis gibt es zum Teil Sauna- oder Solebereiche.

Freibäder

...sind natürlich vor allem im Sommer ein beliebtes Ziel. Sie bieten viel Raum zur Entspannung und in der Regel weitere Bewegungsmöglichkeiten wie Spielplätze oder Volleyballfelder. Für die Verpflegung ist in der Regel gesorgt.

Freizeit- und Erlebnisbäder

...sind weniger auf Sport als auf Freizeitspaß ausgerichtet. Es gibt verschiedene Becken und mindestens eine Wasserrutsche. Whirlpool, Strömungskanal oder Massagedüsen gehören ebenfalls häufig zum Angebot. Erlebnisbäder sind zum Großteil überdacht und damit zu jeder Jahreszeit nutzbar. Gegen Aufpreis gibt es meist großzügige Saunabereiche. Die Preise liegen deutlich höher als bei anderen Schwimmbädern. Verpflegungsmöglichkeiten sind die Regel.

Badeseen

...sind im Gegensatz zu Freibädern nicht beheizt. Dafür sind viele Badestellen kostenlos und jederzeit geöffnet. An vielen gibt es jedoch keine Badeaufsicht. Strandbäder bieten weitere Attraktionen wie Badeinseln oder Rutschen, kosten dafür aber auch Eintritt. Dort ist meist auch für etwas zu essen und zu trinken gesorgt.

Weitere Informationen

Zu allen Zielen haben wir in unserer Karte eine Internetseite aufgeführt, auf der jeweils die aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreise zu finden sind. Vielfach gibt es auch vergünstigte Preise für Familien und Gruppen oder Aktionstage.

Übersicht über Schwimmbäder in der weiteren Umgebung