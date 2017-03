Pkw überschlägt sich auf der A46: Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Iserlohn - Bei einem Unfall auf der A46 von Hagen in Fahrtrichtung Hemer in Höhe der Anschlussstelle Oestrich ist am Freitagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr Iserlohn am Abend mitteilte, hatte sich das Fahrzeug offenbar mehrfach überschlagen.

"Eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Notrufen ging gegen 16.30 Uhr in der Einsatzzentrale ein", heißt es in der Pressemitteilung. "Eine Person sollte im Fahrzeug eingeklemmt sein, so die Meldungen."

Unter dem Stichwort "Technische Hilfeleistung Stufe 1"seien der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Löschgruppen Letmathe und Stübbeken alarmiert worden.

"Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge war die betroffene Person aus dem Pkw befreit und konnte so unmittelbar durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ein anschließender Transport erfolgte in ein Hagener Krankenhaus", so die Feuerwehr.

An dem verunfallten Fahrzeug wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut, der Einsatz der Feuerwehr war nach wenigen Minuten beendet.

Nähere Angaben zur verletzten Person oder zur Unfallursache lagen am Freitagabend nicht vor.