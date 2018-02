Übers Dach in den Aldi-Markt: Einbrecher lösen Alarmanlage aus

In Menden bleibt es beim Einbruchsversuch / Sofortige Fahndung erfolglos

Menden - Beim Versuch, übers Dach in den Mendener Aldi-Markt zwischen den Stadtteilen Platte Heide und Bösperde in der Straße am Stuckenacker einzubrechen, haben die unbekannten Täter am frühen Donnerstagmorgen die Alarmanlage ausgelöst. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Die Mitteilung über den Einbruchsversuch kam seitens der Polizei erst am Freitagmorgen.