Überfrierende Nässe: Neun Glätte-Unfälle im Südkreis - zwei mit Verletzten

Auto in Kierspe landet auf der Seite / Lüdenscheider prallt in Altena gegen Laterne

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Kreisgebiet - Wegen überfrierender Nässe ist es am Montagmorgen - Stand 9 Uhr - gleich zu neun glättebedingten Unfällen im südlichen Märkischen Kreis gekommen. Die Unfallorte lagen in Schalksmühle (3 Unfälle), Plettenberg, Werdohl (je 2), Kierspe und Altena (je 1). Bei den Alleinunfällen in Kierspe und Altena gab es Verletzte. Wir fassen die Ereignisse hier zusammen.