Überfall mit Schusswaffe - Polizei sucht zwei Männer mit diesen Fotos

Hagen - Sie kamen mit Schusswaffe und Pfefferspray: Zwei Männer überfielen einen Lottoladen und verletzten die Verkäuferin. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche - mit diesen Fotos.

Am 8. Februar betraten gegen 15.50 Uhr zwei Männer einen Lotto-, Zeitschriften- und Tabakwarenhandel in der Fritz-Reuter-Straße in Hagen. Dort bedrohten sie die 63-jährige Inhaberin mit einer Schusswaffe und ließen sich die Kasse und den Tresor öffnen. Zuvor sprühten die Täter Pfefferspray auf die Hagenerin.

+ © Polizei Hagen

Anschließend entkamen die Räuber mit einem niedrigen, vierstelligen Geldbetrag. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera filmte den Raub. Jetzt liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Polizei fragt: Wer kann kennt die Täter oder deren Aufenthaltsort?

+ © Polizei Hagen

Hinweise werden unter 02331/986-2066 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.