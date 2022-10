Brutaler Überfall: Täter schlagen Mann mit Hammer ins Gesicht

Von: Vanessa Moesch

Bei einem versuchten Raubüberfall wurde ein Mann verletzt. Ein unbekannter Täter schlug ihn mit einem Hammer ins Gesicht.

Iserlohn - Für einen Mann aus Iserlohn endete ein versuchter Raubüberfall im Krankenhaus. Die 46-Jährige war am Samstag im Park zwischen den Straßen Bädekerstraße/Schulstraße/Im Wiesengrund unterwegs.

Nachdem eine vierköpfige Gruppe an ihm vorbeigegangen war, rief einer der unbekannten Personen dem Mann etwas hinterher. Als er sich umdrehte, schlug ihm ein Täter mit einem Hammer ins Gesicht. Der Unbekannte wird laut Polizei als schlank, etwa 1,80 Meter groß und ohne Bart beschrieben.

Brutaler Überfall: Täter schlagen Mann mit Hammer nieder

Der 46-Jährige stürzte zu Boden und wehrte sich dort gegen weitere Angriffe. Die Täter verlangten Geld von dem Mann, flüchteten aber ohne Beute in die Straße Im Wiesengrund. Trotz einer Fahndung der Polizei fehlte von den Unbekannten jede Spur.

Der Mann musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat gegeben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen.

