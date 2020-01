Überfall auf Esso-Tankstelle: Täter bedroht Angestellte mit Messer.

Er war dunkel gekleidet und kam im Dunkeln: Ein Mann hat eine Esso-Tankstelle in Menden überfallen - und der Mitarbeiterin mit einem Messer gedroht.

Menden - Am Sonntagabend gegen 20.47 Uhr näherte sich ein Mann der Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße in Menden.

Als die Mitarbeiterin (40) gerade vor der Tankstelle im vorderen Bereich Getränke auffüllte, bedrohte sie der Mann mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Das tat sie.

Der Täter ließ noch Zigaretten mitgehen, die er in einer mitgebrachten Plastiktüte verstaute. Danach flüchtete der Mann zu Fuß Richtung Iserlohn. Die Esso-Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt.

So beschrieb sie der Polizei den Täter: Etwa 1,65 Meter groß, schwarze Haare, schwarzer/dunkelblauer Pullover mit Kapuze, dunkle Kappe mit Emblem, dunkler Mundschutz, graue Jogginghose, Turnschuhe mit weißer Abbildung/Kappe im vorderen Bereich. Er sprach schlecht Deutsch.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Menden unter der Telefonnummer 02373/9099-0 entgegen.

