Bei Rot über die Straße: Hemeraner (73) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Rettungshubschrauber fliegt Mann in Dortmunder Klinik

Hemer - Weil er trotz Rotlichts an der Fußgängerampel die Hauptstraße in Hemer überquerte, ist ein 73-jähriger Mann aus Hemer nach Polizeiangaben am Mittag von einem Auto erfasst worden. Der Senior erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog das Unfallopfer in eine Dortmunder Klinik.