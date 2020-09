Tumult mit 40 Personen im MK: Polizei rückt mit Großaufgebot an - Mann durch Messerstich verletzt

22 Beamten und zwei Diensthunden vor Ort

Einen großen Tumult hat die Polizei am Mittwochabend in der Iserlohner Innenstadt aufgelöst. Einer Person wurde bei dem Streit ein Messer in den Rücken gestochen. Die Polizei stand zwischenzeitlich 40 Personen gegenüber.