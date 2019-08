Trümmerfeld zwischen Kierspe und Halver: Auto landet auf dem Dach

Kierspe - Ein zu hastiges Gegenlenk-Manöver endete am Dienstagvormittag für eine Autofahrerin aus Kierspe auf dem Dach. Bei dem Unfall wurde die Frau (50) schwer verletzt, die Landstraße 528 musste für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.

Die Fahrerin war aus noch ungeklärter Ursache auf den unbefestigten Seitenstreifen abgedriftet, während sie von Kierspe nach Halver fuhr.

Beim Gegensteuern verlor sie endgültig die Kontrolle über ihren Audi A3, geriet sogar auf den Grünstreifen der Gegenrichtung. Schlussendlich touchierte die 50-Jährige einen Baum, überschlug sich und blieb mit ihrem Audi mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Die L 528 musste in Höhe "Neuen Herweg" für 40 Minuten voll gesperrt werden, da an der Unfallstelle zahlreiche Fahrzeugteile verstreut waren. Die Polizei sprach von einem regelrechten Trümmerfeld und schätzt den Sachschaden am Auto auf rund 12.000 Euro.