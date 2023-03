TRS Bau sucht dringend Facharbeiter

Thomas R. Schmidt, Jan-Hendrik Schmidt, Yvonne Winterhoff-Schmidt und Katrin Martensmeier (v.l.) von TRS-Bau. © Edda Scharfe

Seit nunmehr 33 Jahren ist Thomas R. Schmidt mit seiner Firma TRS-Bau selbstständig und hat seitdem die Auftragsbücher immer voll. „Wir erledigen im Radius von einer Stunde um Lüdenscheid Arbeiten, rund um den Bau“, sagt der Maurermeister. Ob Rohbau, Fliesenarbeiten, Pflasterungen im Außenbereich, Stahl- und Mauerwerksarbeiten, Trockenbau, ob Umbauten oder Reparaturen: TRS-Bau ist zur Stelle, wenn Wissen und Können auf einer Baustelle gefragt sind.

Ihm zur Seite steht dabei ein kompetentes Team. Neben seiner Ehefrau Yvonne Winterhoff-Schmidt, die mit Katrin Martensmeier den Überblick im Büro behält, sind auch die Söhne im Betrieb tätig. Während Leon-Frederik Schmidt gerade im 1. Ausbildungsjahr ist, besucht Marc-Philipp Schmidt schon die Meisterschule. Und auch Jan-Hendrik Schmidt, der bereits Maurer- und Betonbauermeister ist, arbeitet im Betrieb. Insgesamt 27 Mitarbeiter gehören zum TRS-Bau-Team. „Aber ich würde sehr gerne noch zwei oder drei weitere Facharbeiter, Maurer oder Stahlbetonbauer, bei mir einstellen“, so Thomas R. Schmidt.

TRS-Bau ist ein echter Familienbetrieb, bei dem es auch familiär zugeht. „Wir haben ein junges, dynamisches Team, dass zum Teil schon jahrelang dazugehört“, sagt Yvonne Winterhoff-Schmidt. Großen Wert legt der Chef dabei vor allem auf die Förderung des Nachwuchses. „Wir stellen jedes Jahr zwei Auszubildende ein und zumeist übernehmen wir sie nach ihrem Abschluss auch“, so Thomas R. Schmidt. Für das kommende Ausbildungsjahr, das im August beginnt, hat er bereits einen Ausbildungsplatz vergeben – doch einem weiteren Azubi kann er im Sommer eine Stelle bieten.

Alle Interessenten, ob Auszubildender oder Facharbeiter, lernt das TRS-Bau-Team gerne während eines Praktikums kennen. „Damit wissen beide Seiten, was sie erwartet“, so Juniorchef Jan-Hendrik Schmidt. Apropos Praktikanten: „Die nehmen wir immer gerne und haben auch immer welche“, so Winterhoff-Schmidt. Vor allem viele Frauen melden sich bei TRS-Bau, etwa, bevor sie ein technisches Studium beginnen.

Ihren Mitarbeitern hat der im Kreisgebiet bekannte Betrieb viel zu bieten. Das fängt bei einer betrieblichen Altersvorsorge mit hohen Zuschüssen des Arbeitgebers an und endet mit diversen Extras für die Mitarbeiter.

Interessenten, ob Facharbeiter oder Schüler, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sind herzlich eingeladen, sich für ein informatives Kennenlernen zu melden. „Wir würden uns freuen, wenn wir unser Team erweitern könnten“, so Thomas R. Schmidt.

TRS-Bau ist zur Stelle, wenn Wissen und Können auf einer Baustelle gefragt sind. Fotostrecke ansehen

Kontakt TRS-Bau

Hagedornskamp 3a | 58507 Lüdenscheid

Tel.: 0 23 51 /22 999

www.trs-bau.de