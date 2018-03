Trickdiebe geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Iserlohn - Vorsicht: In Iserlohn waren am Dienstagvormittag Trickdiebe unterwegs. Sie gaben sich gegenüber einer 87-Jährigen als Telekom-Mitarbeiter aus.

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr stellten sich zwei unbekannte Männer einer 87-jährigen Frau als Telekom-Mitarbeiter. Sie gaben an, Leitungen in einem Haus an der Friedrichstraße überprüfen zu müssen.

Sie überzeugten die Frau davon, einen Tresor zu öffnen. Während der eine Täter sie ablenkte, nahm der andere Schmuck und Bargeld an sich. Danach verließen die Männer das Haus und entfernten sich in Richtung Zolllernstraße.

Täterbeschreibung: Zwei Männer, mittelblaue normale Anzüge, einer trug eine große Tüte, sprachen deutsch.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) nimmt sachdienliche Hinweise zu den Trickdieben entgegen. - eB