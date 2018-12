Trickbetrüger schlagen zu: Wasserflaschen statt Laptop

Menden - Einige hundert Euro für zwei Wasserflaschen - Trickbetrüger mit Talent für Zaubertricks haben in Menden ein gutes Geschäft gemacht.

Ein 21-jähriger Mann ist nach Angaben der Polizei offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden. An der Papenhausenstraße sprachen ihn zwei Unbekannte an und boten ihm für einige hundert Euro einen Laptop in einer Aktentasche zum Kauf.

Der Mann begutachtete den Laptop, entschloss sich zum Kauf und zahlte. Ein Fehler. Denn: Kaum waren die Betrüger weg, bemerkte der Käufer, dass sich in der Tasche nur noch zwei Wasserflaschen befanden.

Einen der Täter hat das Opfer wie folgt beschrieben: 28 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, grüne Jacke, blaue Jeans, 3-Tage-Bart.

Wer hat die Tat oder die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.