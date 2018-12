Tragischer Unglücksfall am Nußberg in Iserlohn: 71-Jährige gestorben

Polizei informiert erst am Samstag über Vorfall von Freitagmittag

Iserlohn - Eine 71-jährige Frau aus Iserlohn ist am Freitagmittag schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen worden. Dort verstarb sie noch am Abend. Das teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis erst am Samstagnachmittag mit. Ein vorläufig festgenommener 35-Jähriger ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Bislang gibt es demnach keine Anzeichen für eine Straftat.