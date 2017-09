Tragischer Unfall im Iserlohner Freibad Schleddenhof

12-Jährige in Lebensgefahr

+ © picture alliance / Andreas Geber Rettungswagen © picture alliance / Andreas Geber

Iserlohn - Ein tragischer Badeunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Freibad Schleddenhof in Iserlohn ereignet. Ein zwölfjähriges Mädchen, das mit seinen Verwandten zu Besuch in Iserlohn war, kam nach einem Tauchgang nicht mehr an die Wasseroberfläche.