Toter Jungfuchs vor Plettenberger Eisenbahnbrücke entdeckt

Plettenberg - Als am Dienstag ein toter Fuchs am Straßenrand der B236 entdeckt worden ist, wurden Befürchtungen wach: Handelte es sich um das gerettete Tier von Freitag?

Eigentlich ist der tote Fuchs, der am Dienstag von einem aufmerksamen Leser am Straßenrand der B236 kurz vor der Sieseler Eisenbahnbrücke am Straßenrand entdeckt wurde, keine Meldung wert. Denn wie diesem Jungfuchs ergeht es täglich vielen anderen Tieren - insbesondere auf dem bei Schnellfahrern beliebten Abschnitt der B236.

Doch nach dem beherzten Einsatz einer Autofahrerin, die am Freitag einen verletzten Jungfuchs genau von dort in die Obhut der Polizei bzw. der Tierarztpraxis Zöllner übergab, sah es gestern so aus, als habe der Fuchs nur einen Aufschub bekommen.

Doch Dr. Petra Knauff-Zöllner stellte schnell fest, dass es sich bei dem toten Jungtier nicht um den besagten Jungfuchs-Rüden, sondern um ein deutlich zierlicheres Weibchen handelte, das am Kopf und Rücken tödliche Verletzungen aufwies.

"Das war sicherlich aus dem gleichen Wurf", glaubt Dr. Martin Zöllner, der hofft, dass der in der Praxis aufgepäppelte Jungfuchs den Frühling gut übersteht und die B236 meidet.