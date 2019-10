Tödlicher Unfall zwischen Hemer und Iserlohn: Kradfahrer kracht in Auto

Ein Kradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall zwischen Iserlohn und Hemer tödlich verletzt worden. Er übersah nach ersten Informationen der Polizei, dass ein Pkw vor ihm abbiegen wollte, setzte zum Überholen an und kollidierte dann mit dem Wagen.

Hemer/Iserlohn - Beide Unfallbeteiligten waren nach Angaben der Polizei gegen 19.13 Uhr auf der Iserlohner Straße aus Richtung Hemer in Fahrtrichtung Iserlohn unterwegs.

Der 27-jährige Autofahrer aus Hemer wollte mit seinem BMW auf Höhe Harkortstraße nach links in diese abbiegen - wofür er die Gegenfahrbahn überqueren musste. Das übersah der 42-jährige Kradfahrer aus Iserlohn, der hinter dem Autofahrer unterwegs war. Er setzte nach Angaben der Polizei genau in dem Moment zum Überholvorgang an, um links an dem Auto vorbei zu fahren, und krachte dann in dieses.

Der 42-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Der Autofahrer erlitt offenbar einen Schock. Weitere Details zum Unfall - etwa zur Höhe des Sachschadens - sind noch nicht bekannt.

Der Bereich um die Unfallstelle ist gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Hemer unter Tel. 02372-9099/0 in Verbindung zu setzen.

