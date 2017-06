Tödlicher Unfall: Mann (62) aus Hemer prallt gegen Baum

Hemer/Fröndenberg - Tragischer Verkehrsunfall in Fröndenberg im Kreis Unna: Dort verunglückte ein Mann aus Hemer tödlich.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Palzstraße in Frödenberg (Kreis Unna) ist es am Freitagvormittag um 11 Uhr gekommen. Dort war ein 62-Jähriger aus Hemer in seinem Auto unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei kurz hinter der Einmündung Vinning nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Pkw wurde von der Polizei sichergestellt. Die Palzstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bis 13.50 Uhr gesperrt.