Tödlicher Unfall in Menden am 9. August: Gutachten zur Ursache liegt jetzt vor

Fassadenaufzug hatte sich gelöst und war frontal in Auto geprallt

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

Menden - Die Ermittlungsarbeit zum tödlichen Unfall auf der B233 in Menden vom 9. August 2018, bei dem sich ein Fassadenaufzug vom Zugfahrzeug gelöst hatte und frontal in das Auto einer 32-jährigen Frau aus Schwerte geprallt war, die noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag, wird sehr akribisch betrieben. Ein Unfall-Rekonstruktionsgutachten spielt dabei die zentrale Rolle. Der Gutachter hat jetzt seine vorläufige Expertise zum Hergang vorgelegt.