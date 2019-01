Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 5. bis 11. Januar.

SAMSTAG, 5. JANUAR

HAGEN

15 Uhr: „Der große Hagener Weihnachtscircus“, Platz an der Wandhofener Straße/Ecke Dortmunder Straße

19.30 Uhr: Krimikomödie „Banküberfall - Geld oder Lady“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22.30 Uhr: Konzert Cavern Beatles, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

ISERLOHN

19.30 bis 20.30 Uhr: „Ceremony of nine lessons and carols“, Kirche St. Aloysius, Hohler Weg 44

MEINERZHAGEN

19 Uhr: Konzert der Bands Strum Out und Adi meets Piwi, Ollis Kneipe, Melmcheweg 1

WIPPERFÜRTH

21 Uhr: Reggae-Party Vol. III – Die große Reggaenacht, Platz 16, Markplatz 16

SONNTAG, 6. JANUAR

ALTENA

11, 14 und 16 Uhr: Offene Führungen, Deutsches Drahtmuseum

HAGEN

11 bis 11.40 Uhr: Kindertheater „Sternenstaub“, Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

12.15 bis 13.15 Uhr: Führung „Emil Schumacher - Räder:Werk“, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

15 Uhr: „Der große Hagener Weihnachtscircus“, Platz an der Wandhofener Straße/Ecke Dortmunder Straße

16 bis 18.30 Uhr: „Die Schlagerparty mit Freunden – 30 Jahre Leidenschaft präsentiert von Anita & Alexandra Hofmann“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

18 Uhr: Krimikomödie „Schneegestöber“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

18 Uhr: Komödie „Eine Stunde Ruhe“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

16 Uhr: Wiederholungskonzert „Cantabile auf Route 25“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

OLPE

17 Uhr: Konzert Czech Brass, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

PLETTENBERG

17 Uhr: 53. Konzert Musik alter Meister, Kreuzkirche, Am Mathagen 38

WIPPERFÜRTH

11 Uhr: Narrenarena in Wipperfürth, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10

MONTAG, 7. JANUAR

HAGEN

21 bis 22 Uhr: „Radiowahn – live hören“, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

DIENSTAG, 8. JANUAR

KIERSPE

15 bis 18 Uhr: Ü-50-Tanztee, Pädagogisches Zentrum der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2

MITTWOCH, 9. JANUAR

GUMMERSBACH

20 bis 22 Uhr: „Ekel Alfred“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

20 Uhr: „DJ Makulas ‘Krautrock vergeht nicht (Seite B)’“, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

DONNERSTAG, 10. JANUAR

GUMMERSBACH

19.30 bis 22 Uhr: Lesung Lutz Görner „Robert Schumann“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

12 bis 13.45 Uhr: „Faust“ (Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe mit Musik von Jana Reiß), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: Komödie „Fremdgehen will gelernt sein“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 22.20 Uhr: Oper „Rusalka“, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 23 Uhr: Konzert The Brothers, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

ISERLOHN

11 Uhr: Kindertheter „Malala“ (ab acht Jahren), Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19 bis 20.30 Uhr: Vortrag DR. Dietmar Simon „Die ‘68er’ in Lüdenscheid“, Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14-20

MENDEN

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Der Kredit“, M.A.T.-Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

FREITAG; 11. JANUAR

ALTENA

20 Uhr: Burg Altena trifft... Kathrin Heinrichs (Lesung), Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

HAGEN

12 bis 13.45 Uhr: „Faust“ (Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe mit Musik von Jana Reiß), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

19 Uhr: Lesung Felicity Whitmore alias Indra Janorschke „Das Herrenhaus im Moor“, Buchhandlung am Rathaus

19.30 Uhr: Ballett „Cinderella“, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: Krimikomödie „Schneegestöber“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HEMER

20 Uhr: „Sauerländer Hüttengaudi“, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

20 Uhr: Festliche Neujahrsgala „Ein Abend in Wien – Höhepunkte des goldenen Operettenzeitalters“, Parktheater, Alexanderhöhe

MENDEN

18.30 bis 20 Uhr: Neujahrskonzert Vokal-Art Menden, Kirche Maria Königin des Friedens, Oberrödinghausen, Hönnetalstraße

