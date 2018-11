Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 1. bis 7. Dezember.

SAMSTAG, 1. DEZEMBER

ALTENA

11 bis 22 Uhr: Winter-Spektakulum Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80, Eintritt 2 Euro (ab 6 Jahre)

19 Uhr: Kulturring Jazz Léger, Memories of Jazz featuring Tine Eisbach „Christmas in Jazz“, Burg Holtzbrinck, Kirchstr. 20, Eintritt 18 Euro

ATTENDORN

19.30 Uhr: Johann König – “Jubel, Trubel, Heiserkeit”, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt ab 29,70 Euro

BALVE

20 Uhr: Festival der Liebe, Schützenhalle Garbeck, Im Brauke 17, Eintritt 11 Euro

GUMMERSBACH

19 bis 21 Uhr: Die Feuerzangenbowle (Filmabend), Halle 32, Steinmülleralee 10, Eintritt 15 Euro

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum, Selbecker Str. 200, Eintritt 7 Euro (Erwachsene)

19.30 bis 22 Uhr: Rusalka (Oper in drei Akten) von Antonín Dvorák, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16.50 Euro

19.30 Uhr: Frühlingsgefühle im Herbst, Mutter auf Abwegen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 19.50 Euro

20.30 Uhr: Extrabreit - 40 Jahre, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 27 Euro

HALVER

14 bis 20 Uhr: Weihnachtsmarkt, Kulturbahnhof & Bahnhofstraße

HERSCHEID

14 bis 18 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Nikolausfahrten 2018, Bahnhof Hüinghausen Elsetalstr. 46, Eintritt ab 5 Euro

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Adventsbasar Schleiper Hammer, Schleipe 3, Eintritt frei

14 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt an der Historischen Brennerei, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

10 bis 17 Uhr: Weihnachtsmarkt der guten Taten rund um die Erlöserkirche

19.30 Uhr: Der Messias, Die Kultkomödie von Patrick Barlow, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Str. 207, Eintritt ab 15 Euro

MEINERZHAGEN

12 bis 21 Uhr: Valberter Weihnachtsmarkt an der Evangelischen Kirche

MENDEN

20 Uhr: 3 Morde, Küche, Bad, Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

NACHRODT-WIBLINGWERDE

15 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt, Sekundarschule, Holensiepen 5

OLPE

11 bis 22 Uhr: Historischer Weihnachtsmarkt, Marktplatz Olpe

PLETTENBERG

18 Uhr: Tatiana Bucar, Klavierkonzert, Ratssaal, Grünestraße 12, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro)

18.30 Uhr: 1. Plettenberger Weihnachtsparty, Schützenhalle, Eintritt 49,95 Euro

SCHALKSMÜHLE

14 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt in Heedfeld rund um das Gemeindehaus, Eintritt frei

WERDOHL

19 Uhr: Zwei Bands, ein Coverrock - Event, Haus Werdohl, Neuenrader Straße 1, Eintritt 8 Euro

20 Uhr: Virgin – Best of 70s, Musikkneipe Alt Werdohl, Freiheitstraße 56, Eintritt ab 10 Euro

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Springmaus Tourenensemble: Merry Christmaus - wir sind Weihnachten, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10, Eintritt 22 Euro

SONNTAG, 2. DEZEMBER

ALTENA

11 bis 18 Uhr: Winter-Spektakulum Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80, Eintritt 2 Euro (ab 6 Jahre)

11, 14, 16 Uhr: Offene Führungen im Deutschen Drahtmuseum, Fritz-Thomée-Straße 80, Kosten: nur Museumseintritt

HAGEN

11 bis 12.45 Uhr: Der Zauberer von Oz, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 7 Euro

11 bis 21 Uhr: Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum, Selbecker Str. 200, Eintritt 7 Euro (Erwachsene)

14 bis 15.45 Uhr: Der Zauberer von Oz, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 7 Euro

18 Uhr: Gospel trifft Klassik, Ev.-Luth. Matthäus-Kirchengemeinde, Lützowstr. 120

18 Uhr: Frühlingsgefühle im Herbst, Mutter auf Abwegen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 19.50 Euro

HALVER

14 bis 19 Uhr: Weihnachtsmarkt, Kulturbahnhof & Bahnhofstraße

HEMER

19.30 Uhr: Swing Goes X-Mas, ein beswingt- weihnachtlicher Abend in Hemer, Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, Eintritt ab 28.50 Euro

HERSCHEID

14 bis 18 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Nikolausfahrten 2018, Bahnhof Hüinghausen Elsetalstr. 46, Eintritt ab 5 Euro

ISERLOHN

15 Uhr: Kalif Storch, Kindertheater ab 5 Jahren, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt ab 6,50 Euro

16 Uhr: Großes Orchesterkonzert der Orchester der Musikschule, Johanneskirche Iserlohn, Nußberg

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Adventsbasar Schleiper Hammer, Schleipe 3, Eintritt frei

11 bis 18 Uhr: Weihnachtsmarkt an der Historischen Brennerei, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Orgelkonzert in der Erlöserkirche, 2. Meisterkonzert, Erlöserkirche, Wilhelmstraße, Eintritt ab 16.50 Euro

MEINERZHAGEN

11 bis 18 Uhr: Valberter Weihnachtsmarkt an der Evangelischen Kirche 15 Uhr: Hotel Nannsen - Nur auf der Durchreise - Christmas Special, Die Geschichtenschmiede liest aus ihrem neuen Buch, kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße, 24, Eintritt frei

MENDEN

16 bis 17.30 Uhr: Pippi plündert den Weihnachtsbaum, Kindertheater, Wilhelmshöhe Menden, Schwitter Weg 29, Eintritt 5 Euro

NACHRODT-WIBLINGWERDE

12 bis 18 Uhr: Weihnachtsmarkt, Sekundarschule, Holensiepen 5

NEUENRADE

11 bis 17 Uhr: Adventsbasar in der Waldorfschule Neuenrade

OLPE

11 bis 19 Uhr: Historischer Weihnachtsmarkt, Marktplatz Olpe

WIPPERFÜRTH

15 bis 16 Uhr: „Sterntaler“, Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren, Pädagogisches Zentrum des Gymnasiums Wipperfürth, Lüdenscheider Str. 48

MONTAG, 3. DEZEMBER

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Der Messias, Die Kultkomödie von Patrick Barlow, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Str. 207, Eintritt ab 15 Euro

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Jam Session Dezember 2018, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10, Eintritt frei

DIENSTAG, 4. DEZEMBER

GUMMERSBACH

19 bis 12 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der bekannte Märchenstoff als Musical für die ganze Familie, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 20 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Der Messias, Die Kultkomödie von Patrick Barlow, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207, Eintritt ab 15 Euro

MITTWOCH, 5. DEZEMBER

HAGEN

19.30 Uhr bis 21.50 Uhr: Pariser Leben (Operette in fünf Akten von Jacques Offenbach), Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16,50 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Eine Stunde Ruhe, Kulturhaus (Komödie), Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 14.30 Euro

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Herbert Knebels Affentheater, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10, Eintritt

DONNERSTAG, 6. DEZEMBER

HAGEN

19 bis 22.30 Uhr: Hagen. Das Tor. Eine Sauerlandgeschichte, Kabarett mit Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 19.50 Euro

LÜDENSCHEID

18 Uhr: 750 Jahre Recht auf Stadt, Vortrag Prof. Dr. Hiram Kümper, Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14 - 20, Eintritt frei 19.30 Uhr: Heilig Abend (Theaterstück nach Daniel Kehlmann), Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 14.30 Euro

FREITAG, 7. DEZEMBER

ALTENA

15 bis 22 Uhr: Altenaer Weihnachtsmarkt im Garten der Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20, Eintritt frei

GUMMERSBACH

15 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt rund um evangelische Kirche und Marktstraße

HAGEN

16 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt Schloss Hohenlimburg, Eintritt 7 Euro

19.30 bis 22 Uhr: Rusalka (Oper in drei Akten) von Antonín Dvorák, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, ab 16.50 Euro

19.30 Uhr: Sketch Comedy Club, Bunte Retro-Revue, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 22.50 Euro

HEMER

ab 15 Uhr: Hemeraner Weihnacht in der Innenstadt

ISERLOHN

20 Uhr: Wunschkinder, Schauspiel von Lutz Hübner, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt ab 20 Euro

LÜDENSCHEID

16 bis 22 Uhr: 2. Historischer Weihnachtsmarkt in der Altstadt

19.30 Uhr: Der Messias, Die Kultkomödie von Patrick Barlow, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Str. 207, Eintritt ab 15 Euro

20.30 Uhr: Konrad Stöckel, Wie man mit AC/DC das Licht ausmacht, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 17,05 Euro

22 Uhr: Dahlmann Weihnachts-Disco, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 17

Rubriklistenbild: © Nougrigat