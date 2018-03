Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 31. März bis 6. April.

SAMSTAG, 31. MÄRZ

ALTENA

15 Uhr: Offene Führung durch die Museen der Burg Altena, Kosten: nur Museumseintritt.

19 bis 24 Uhr: 6. Altenaer Kneipennacht mit fünf Kneipen und Live-Konzerten.

LÜDENSCHEID

16.30 Uhr: „Burn the fox“-Festival mit Osterfeuer (wird vermutlich ab 20 Uhr angezündet), Bahnhof, ehemaliges Damrosch-Gelände

PLETTENBERG

9 bis 17 Uhr: Antik- und Trödelmarkt, Plettenberger Trödelwochenende, Schützenhalle Im Wieden 1, Eintritt frei.

WIPPERFÜRTH

11 bis 18 Uhr: Mittelalter Spectaculum, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10

OSTERSONNTAG, 1. APRIL

ALTENA

11, 14, 16 Uhr: Offene Führung durch das Deutsche Drahtmuseum, Kosten: nur Museumseintritt.

12, 14, 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen der Burg Altena, Kosten: nur Museumseintritt.

HAGEN

12.15 Uhr: Workshop im Kunstquartier - Malen auf Porzellan, Osthaus Museum, Museumsplatz 1, Teilnahmegebühr 10 Euro.

16 Uhr: Wie im Himmel, Schauspiel nach dem gleichnamigen Film von Kay Pollak, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16 Euro.

LÜDENSCHEID

20 Uhr: Discofox-Party bei Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 5 Euro (bis 21 Uhr gratis).

PLETTENBERG

11 bis 18 Uhr: Antik- und Trödelmarkt, Plettenberger Trödelwochenende, Schützenhalle Im Wieden 1, Eintritt frei.

WIPPERFÜRTH

11 bis 18 Uhr: Mittelalter Spectaculum, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10

11 Uhr: Wipperfürther Kirchenmusik, Kirche St. Nikolaus

19.30 Uhr: Osterkonzert 2018 - Rock meets Classic, Schützenhalle Kreuzberg, Westfalenstraße 32, Eintritt: 10 €

OSTERMONTAG, 2. APRIL

ALTENA

12, 14, 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen der Burg Altena, Kosten: nur Museumseintritt.

HAGEN

18 Uhr: Die Blues Brothers, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19 Euro

ISERLOHN

17 Uhr: Festliches Osterkonzert - Barock, Klassik, Jazz - Katja Sakowski (Trompete), Hanns-Peter Springer (Orgel), Oberste Stadtkirche

KIERSPE

14.30 Uhr: Ostern mit Alpakas, Vornholt 1, Erwachsene: 15 Euro, Kinder: 7,50 Euro, Voranmeldung ist erforderlich (Tel. 0 23 53 / 13 76 70; E-Mail: info@alpaka-farm-inti.de).

PLETTENBERG

11 bis 18 Uhr: Antik- und Trödelmarkt, Plettenberger Trödelwochenende, Schützenhalle Im Wieden 1, Eintritt frei.

WIPPERFÜRTH

11 bis 18 Uhr: Mittelalter Spectaculum, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10

DIENSTAG, 3. APRIL

MITTWOCH, 4. APRIL

DONNERSTAG, 5. APRIL

HEMER

19.30 Uhr: Warsteiner Elementarium, Multimedia-Spektakel, Sauerland-Park, Sitzplatz 14,90 Euro, Stehplatz 9,90 Euro (ermäßigt 4,90 Euro).

FREITAG, 6. APRIL

GUMMERSBACH

19.30 Uhr: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, Theater Gummersbach, Moltkestr. 50, Eintritt ab 20.90 Euro, ermäßigt ab 12,50 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Frau Luna, Operette von Paul Lincke, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19 Euro.

HEMER

19.30 Uhr: Warsteiner Elementarium, Multimedia-Spektakel, Sauerland-Park, Sitzplatz 14,90 Euro, Stehplatz 9,90 Euro (ermäßigt 4,90 Euro).

LÜDENSCHEID

21 Uhr: Velvet Viper. The Queen of Metal is back. Jutta Weinhold (ex-Zed Yago) präsentiert bei Dahlmann ihre neue CD, Grabenstraße 18, Eintritt 20 Euro (VVK), 25 Euro (AK).

