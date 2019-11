Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 30. November bis 6. Dezember.

SAMSTAG, 30. NOVEMBER

ALTENA

11 bis 22 Uhr: Winter-Spektakulum Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

20 Uhr: „Festival der Liebe“, Musikverein und Männerchor Amicitia Garbeck, Schützenhalle Garbeck, Im Brauke 17

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Romantischer Weihnachtsmarkt, LWL-Freilichtmuseum, Mäckingerbach

16 Uhr: Die Bremerstadtmusikanten, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

20 Uhr: Jan Wehn - Könnt ihr uns hören?, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

HALVER

19 Uhr: Music Fever Winterkonzert, Heesfelder Mühle, Heesfelder Mühle 1

HEMER

14 bis 22 Uhr: Scheunenadvent, Hof von Bauer Hücking in der Urbecke, Am Urberg 19

19.30 Uhr: Swing goes X-mas, Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3

ISERLOHN

12 bis 19 Uhr: Kreativ Weihnachtsmarkt im Haus Lehmufer, Rheinermark 4

14.30 Uhr bis 20 Uhr: Rheinener Weihnachtsdorf, Dorfgemeinschaftshaus Rheinen, Dorfstraße 37

19 bis 23 Uhr: Eisnacht, „Ice-Splash-Party“, Eissporthalle am Seilersee, Seeuferstraße 25

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Adventsbasar, Schleiper Hammer, Schleipe 3

14 bis 22 Uhr: Weihnachtsmarkt an und in der historischen Brennerei Rönsahl, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

10 bis 17 Uhr: Weihnachtsmarkt der guten Taten, Wilhelmstraße/Erlöserkirche

20.30 Uhr: Latvian Blues Band Abendkonzert, „Studio 19“ im Café Eigenart, Hochstraße 12

21 Uhr: Comeback mit Coverrock vom Feinsten, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

19 Uhr: Jubiläumskonzert 150 Jahre Männerchor Meinerzhagen, Stadthalle, Otto-Fuchs-Platz 1

19 Uhr: Adventskalender Konzert, FeG Meinerzhagen, Im Hasenkamp 23

OLPE

20.30 Uhr: Kölsche Nacht, Paveier und Miljö, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WERDOHL

20 Uhr: Bray & The Dens, Indie Rock aus San Francisco, Musikkneipe Alt Werdohl, Freiheitstraße 56

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Kings of Floyd, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

SONNTAG, 1. DEZEMBER

ALTENA

11 bis 22 Uhr: Winter-Spektakulum Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

17 Uhr: Konzert des Feuerwehr- Musikzuges Langenholthausen, Schützenhalle Langenholthausen, Unterm Trachtenberg 7

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Romantischer Weihnachtsmarkt, LWL-Freilichtmuseum, Mäckingerbach

16 Uhr: Die Bremer Stadtmusikanten, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

18 Uhr: Friedrich Schiller. Götterfunken, Eine Hommage an Friedrich Schiller, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

12 bis 19 Uhr: Kreativ Weihnachtsmarkt im Haus Lehmufer, Rheinermark 4

16 Uhr: Großes Orchesterkonzert der Musikschule Iserlohn zum 1. Advent, Johanneskirche Iserlohn, Nußberg, Berliner Platz

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Adventsbasar, Schleiper Hammer, Schleipe 3

11 bis 19 Uhr: Weihnachtsmarkt an und in der historischen Brennerei Rönsahl, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Weihnachtsmarkt der Turbo-Schnecken im und am Schneckenhaus, Bräuckenstraße 95

16 Uhr: 38. Weihnachtskonzert der Lebenshilfe Lüdenscheid, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

18 Uhr: Cembalo Duo Grychtolik,Klassik im Westflügel der Musikschule, Untere Promenade 30

OLPE

16 Uhr: Vorweihnachtliche Familienvorstellung: „Gogol & Mäx sind zurück!“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

SCHALKSMÜHLE

19 Uhr: Adventliches Weihnachtskonzert, Christus-Kirche Dahlerbrück, Kirchstraße 3

MONTAG, 2. DEZEMBER

DIENSTAG, 3. DEZEMBER

GUMMERSBACH

11 und 16 Uhr: Comedian Harmonists, Kammeroper Köln, Halle 32, Steinmüllerallee 10

MITTWOCH, 4. DEZEMBER

ISERLOHN

20 Uhr: Vier Stern Stunden, Komödie, Parktheater, Großes Haus, Alexanderhöhe

DONNERSTAG, 5. DEZEMBER

ATTENDORN

20 Uhr: Der Dennis – “Ich seh voll reich aus!”, Stadthalle, Breslauer Straße 4020

HAGEN

20 Uhr: Johann König, Jubel, Trubel, Heiserkeit, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

LÜDENSCHEID

17 Uhr: Die Schneekönigin, Hessisches Landestheater Marburg, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

19.30 Uhr: Sauerlandkrimi „Alles gut?“, Autorenlesung mit Kathrin Heinrichs, Stadtbücherei, Freiheitstraße 1

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Markus Maria Profitlich: „Schwer verrückt!“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

FREITAG, 6. DEZEMBER

ALTENA

15 bis 22 Uhr: Weihnachtsmarkt im Garten der Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

16 bis 21 Uhr: Romantischer Weihnachtsmarkt, LWL-Freilichtmuseum, Mäckingerbach

19.30 Uhr: Tanz mit dem Tod Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Craft Beer Meeting, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

20 Uhr: Die Buschtrommel Satirische (Weih-)nacht, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

HERSCHEID

20 Uhr: Christina Rommel und Band, Nachtlicht - Songs für einen Winterabend, Bürgersaal des Rathauses, Plettenberger Straße 27

LÜDENSCHEID

16 bis 22 Uhr: 3. Historischer Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die Erlöserkirche und in der Oberstadt

18 Uhr: Rotarisches Weihnachtskonzert mit den Albert Singers und den Lüdenscheider Rhythm Kings, Erlöserkirche, Wilhelmstraße (Oberstadt)

20 Uhr: Lüdenscheids Offene Bühne im „Studio 19“, Jazz Club Lüdenscheid, „Studio 19“ im Café Eigenart, Hochstraße 12

22 Uhr: Dahlmann Weihnachts-Disco, „Die Kult-Party nach der Firmenfeier“, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

22 Uhr: Zydeco Annie & Swamp Cats, The spirit of New Orleans, Theater Am Ziegelbrand

