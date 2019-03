Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 30. März bis 5. April 2019

SAMSTAG, 30. MÄRZ

ALTENA

17 Uhr: Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, St. Matthäus-Kirche, Lindenstraße, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro)

ATTENDORN

19 Uhr: „Freiheit – Eine Gala der Musik“, Konzert des MV Lichtringhausen, Stadthalle, Breslauer Straße 40, Eintritt 12 Euro

GUMMERSBACH

20 Uhr: Ego ist in, Schauspielsoloabend mit Anja S. Gläser , Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 15 Euro (AK)

HAGEN

19.30 Uhr: Viva Verdi, Ein szenischer Abend in Verdi-Chören, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

19.30 Uhr: Der Würger von Wehringhausen, Komödie, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 20), Eintritt ab 19.50 Euro

20 Uhr: „Die WG“, eine moderne Boulevardkriminalkomödie, Kulturzentrum Werkhof, Herrenstraße 17, Eintritt 13 Euro (AK)

HALVER

19 Uhr: Poetry Slam in der Tanke, Thomasstraße 7, Eintritt 8 Euro

19 Uhr: 80er/90er Party, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19, Eintritt 12 Euro (AK)

HERSCHEID

11 bis 18 Uhr: Ostermarkt, Rammberghalle Hüinghausen, Eintritt frei

ISERLOHN

18 Uhr: Gala im Goldsaal „Melting Pot Music“, Galakonzert zum 20. Jubiläum der Big Band der Musikschule Iserlohn, Schauburg Iserlohn, Hans-Böckler-Straße 20, Eintritt 15 Euro (reduziert 10 Euro)

20 Uhr: Thommie Bayer: Das innere Ausland, Literaturhotel Franzosenhohl, Danzweg 25, Eintritt 15 Euro

LÜDENSCHEID

20.30 Uhr: Steve Guyger & his European All Star Band, feat. Kai Strauss, Studio 19 im Eigenart, Hochstraße 12, Eintritt 17 Euro

21 Uhr: CC Smokie – Alice is back, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 18 Euro (AK)

MENDEN

20 Uhr:Konzert mit „An Erming“, keltische Musik aus deer Bretagne , Theater Am Ziegelbrand, Eintritt 14 Euro (AK)

SONNTAG, 31. MÄRZ

ALTENA

16 Uhr: Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, St. Matthäus-Kirche, Lindenstraße, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro)

ATTENDORN

16.30 Uhr: Kammerorchester Attendorn, Werke von J.S. Bach, G.F. Händel, Samuel Barber, Ev. Erlöserkirche, Westwall 55, Eintritt 10 Euro

HAGEN

15 Uhr: Il turco in Italia, Gioacchino Rossini, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

18 Uhr: Frank Sinatra. Sein Leben. Seine Musik. Von und mit Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 20), Eintritt ab 19.50 Euro

HERSCHEID

11 bis 18 Uhr: Ostermarkt, Rammberghalle Hüinghausen, Eintritt frei 17 Uhr: Theateraufführung der „Bühnenmäuse“ des CVJM Lüdenscheid-West, Schützenhalle Herscheid, Lüdenscheider Straße 28, Eintritt 13 Euro

ISERLOHN

15 Uhr: Die Schnecke und der Buckelwal, Für Kinder ab 4 Jahren, Parktheater Iserlohn, Eintritt ab 8.50 Euro

NEUENRADE

18 Uhr: Konzert mit dem Chor „VokalArt Menden“, Kulturschuppen am Neuenrader Bahnhof, Bahnhofstraße 57, Eintritt 12 Euro

WERDOHL

18 Uhr: Balladenklassiker und ein Volkslieder-Musical als Schattenspiele, Kleines Kulturforum Werdohl im Kulturbahnhof Bahnhofsplatz 3, Eintritt 10 Euro

MONTAG, 1. APRIL

HALVER

17 Uhr: Werstatt-Probe, Tristan und Isolde, Oper von Richard Wagner, Theatercafé, Elberfelder Straße 65, Eintritt frei

DIENSTAG, 2. APRIL

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Dienstags in den Märkischen Kliniken“, Das schmerzende Kniegelenk, Klinikum Lüdenscheid Paulmannshöher Straße 14, Eintritt frei

MITTWOCH, 3. APRIL

KIERSPE

19.30 Uhr: Mexiko - Im Land der Maya und Azteken, Beamervortrag von Dr. Stefan Roggenbruck, PZ der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2, Eintritt 7 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Fux gewinnt 3/3,

Aufführungs-Trailer "FUX GEWINNT 3/3" from Fux Kultur Klub on Vimeo.

Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 14.30 Euro

MENDEN

20 Uhr: Atze Schröder & Till Hoheneder, Zärtliche Cousinen, Wilhelmshöhe Menden, Schwitter Weg 29, Eintritt 28,95 Euro

OLPE

15 bis 18 Uhr: Sarah Hakenberg, Struwwelpeter reloaded, Cineplexx Olpe, Eintritt 7 Euro

DONNERSTAG, 4. APRIL

ATTENDORN

20 Uhr: Markus Krebs – „Pass auf… kennste den?!“, Stadthalle, Breslauer Straße 40, Eintritt ab 30,60 Euro

GUMMERSBACH

20 Uhr: Odd & Even, Studiobühne, Steinmüllerallee 10, Eintritt 10 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Die Räuber, Schauspiel von Friedrich Schiller, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16.50 Euro

19.30 Uhr: Pack die Badehose ein, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

HEMER

19.30 Uhr: Rudelsingen im Sauerlandpark, Altes Casino am Sauerlandpark, Platanenallee 16, Eintritt 12 Euro

ISERLOHN

20 Uhr: Luftwaffenmusikkorps Münster, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 14 Euro

FREITAG, 5. APRIL

ALTENA

18.30 Uhr: Lesung Sargfabric: Der Tote in der Lenne, Stadtbücherei Altena, Marktstraße 14-16

GUMMERSBACH

20 Uhr: One of These Pink Floyd Tributes, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 30 Euro (AK)

HAGEN

20 Uhr: Babara Ruscher, Ruscher hat Vorfahrt, Hasper Hammer, Hammerstraße 10, Eintritt 20 Euro

20 Uhr: „Die WG“, eine moderne Boulevardkriminalkomödie, Kulturzentrum Werkhof, Herrenstraße 17, Eintritt 13 Euro (AK)

ISERLOHN

20 Uhr: Bastian Sick, Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 20 Euro (ermäßigt 15 Euro)

KIERSPE

19 Uhr: Stammtisch mit Livemusik und offener Bühne, Historische Brennerei Rönsahl, Hauptstraße 23

20 Uhr: Die Daktiker - Best of Adolphinum, PZ der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2, Eintritt 18 Euro (AK/ermäßigt 6 Euro)

LÜDENSCHEID

17 Uhr: Die Hühneroper, für Kinder ab 6 Jahre, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 6.05 Euro

19.30 Uhr: Und jedem Ende wohnt ein Irrtum inne – Begegnung mit dem Übersinnlichen, Verwandlung und „was ist nach dem Tod?“, Stadtbücherei Lüdenscheid, Graf-Engelbert-Platz 6, Eintritt 14 Euro (ermäßigt 7 Euro)

20 Uhr: Lüdenscheids Offene Bühne, Studio 19 im Eigenart, Hochstraße 12, Eintritt frei

21 Uhr: Omo, Coverrock aus Lüdenscheid, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 7 Euro

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Radioaktiv – Der Storb, Alte Drahtzieherei, Wupperstr. 8-10, Eintritt 18 Euro

