Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 29. September bis 5. Oktober.

SAMSTAG, 29. SEPTEMBER

ALTENA

15 Uhr: Offene Führung durch die Mussen der Burg, Fritz-Thomée-Straße 80

ab 19 Uhr: „Rock in der Röhre“, Auftritt der John Porno Band gegen 21 Uhr, Tiefgarage an der Burg Holtzbrinck (Lenneuferstraße)

19 Uhr: Kabarett mit El Mago Masin, Burg Holtzbrinck, Kirchstr. 20

BALVE

17 Uhr: Meisterliches Chorkonzert in der Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

19.30 Uhr: Simon Boccanegra, Oper in drei Akten, Theater, Elberfelder Straße 65

20 Uhr: Poetry Slam Spezial mit Jan Schmidt, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

20 Uhr: Schlagerparty im Werkhof, Herrenstr. 17 in Hohenlimburg

ISERLOHN

19.30 Uhr: Professor Endres rockt! – Songs von den Beatles und Chris Rea, von Element of Crime und Tocotronic, Städtische Galerie am Theodor-Heuss-Ring 24

LÜDENSCHEID

10.15 Uhr: Neugeborenenempfang im Rathaus

11 bis 18 Uhr: Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um 68, Museen der Stadt am Sauerfeld

14 bis 20 Uhr: Sommerfest im Gewerbepark und Eröffnung der Ausstellung des Vereins Traditionsbus Mark-Sauerland, Gartenstr. 49

19 Uhr: Nacht der Jugendkultur im AJZ – Bergchemie, Altenaer Str. 23

19.30 Uhr: Bielefelder Clown Company – Herbstfest in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Str. 207

19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Steve Folk, Singer und Songwriter aus London, Eintritt frei, Kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße, 24

MENDEN

19.30 Uhr: Kabarett mit Urban Priol – Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29

20 Uhr: „Die strahlende Sonnengöttin Amaterasu“, Trommel-Märchen, M.A.T. – Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Str. 40

WERDOHL

11 bis 16 Uhr: Schnupperklettern, Kletterfelsen Lenneplatte, Altenaer Straße

SONNTAG, 30. SEPTEMBER

ALTENA

ab 11.30 Uhr:„Lenne lebt“ 2018 – Action an den Lenneterassen sowie verkaufsoffener Sonntag

12, 14, 16 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

17 Uhr: „Ehre sei Gott in der Höhe“, Werke für Chor und Orchester von Antonio Vivaldi, Lutherkirche (Innenstadt)

BALVE

11 bis 18 Uhr: Offene Tür in der Luisenhütte Wocklum, Führungen um 14 und 16 Uhr, Wocklum 10

HALVER

10 bis 18 Uhr: Bauernmarkt beim Halveraner Herbst in der Innenstadt

HAGEN

15 Uhr: Die große Klima-Konferenz der Tiere, Theater (Lutz), Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

15 Uhr: Das platte Kaninchen, Figurentheater für Kinder, Parktheater, Alexanderhöhe

17 Uhr: Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um 68, Museen der Stadt am Sauerfeld

17 bis 19 Uhr: „We are the world – Wir sind Lüdenscheid“, szenisches Musiktheater zum interkulturellen Miteinander, Museen am Sauerfeld

18 Uhr: „Ab jetzt“ – Theateraufführung in der Schlesinger Fabrik, Am Westhang 49

19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

PLETTENBERG

19 Uhr: Inspektor Campbells letzter Fall, Krimikomödie, Aula des Schulzentrums Böddinghausen, Albert-Schweitzer-Str. 2

SCHALKSMÜHLE

15 Uhr: Herbstkonzert des Musikvereins „Die Volmetaler“ und des Gesangvereins Dahlerbrück, Festhalle der Grundschule, Spormecke 4

MONTAG, 1. OKTOBER

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr:Lichtrouten in der Innenstadt

DIENSTAG, 2. OKTOBER

HAGEN

20 Uhr: Kabarett mit Frank Goosen: Was ist da los?, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

ISERLOHN

20 Uhr: Internationale Herbsttage für Musik, Auftaktkonzert mit Matthias Höfs (Trompete) und Christian Schmitt (Orgel), Oberste Stadtkriche, Am Bilstein

KIERSPE

19.30 bis 21 Uhr: Die Kanaren – Inseln des ewigen Frühlings, Dozent: Gerhard Braunöhler, Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr:Lichtrouten in der Innenstadt

MITTWOCH, 3. OKTOBER

ALTENA

8 bis 18 Uhr: Flohmarkt in Altenas Innenstadt (bei guten Wetterbedingungen schon am Vorabend ab 22 Uhr)

12, 14, 16 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

11 bis 17 Uhr: Bahnhofsfest in Binolen im Hönnetal, Binolen 1

11 Uhr: Musikfest des Musikvereins Balve und der Schützenbruderschaft St. Hubertus Mellen

HALVER

11 bis 18 Uhr: Kürbismarkt an der Heesfelder Mühle

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um 68, Museen der Stadt am Sauerfeld

19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

DONNERSTAG, 4. OKTOBER

ATTENDORN

18.30 bis 22 Uhr: Des Wahnsinns fette Beute – Zukunftsforum mit Richard David Precht (Philosoph, Publizist und Autor), Stadthalle, Breslauer Straße 40

ISERLOHN

14 bis 18 Uhr: Herbstlesung des Autorenkreises Ruhr-Mark, Literaturhotel Franzosenhohl, Danzweg 25, Anmeldung Tel. 0 23 71 / 82 07 20

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um 68, Museen der Stadt am Sauerfeld

17 Uhr: Stadtführung, Treffpunkt Rathausplatz 19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

20 Uhr: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

MEINERZHAGEN

18.30 bis 20 Uhr: Belgien – Prachtstädte in Wallonien und Flandern, Wilhelm-Langemann-Haus, Mühlenberg 15

FREITAG, 5. OKTOBER

BALVE

10 bis 19 Uhr: Herbstliche Landpartie am Schloss Wocklum, Accessoires, Dekoratives und Praktisches für Garten und Haus, Mode, Schmuck, Bilder und Gartenfloristik

ISERLOHN

20 Uhr: Kabarett mit Christian Ehring, Parktheater, Alexanderhöhe

20 Uhr: Internationale Herbsttage für Musik – Konzert der Meisterstudenten, Musikschule, Gartenstr. 39

HAGEN

19.30 Uhr: Simon Boccanegra, Oper in drei Akten, Theater, Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pop und Pille – Lüdenscheids Jugendbewegung um 68, Museen der Stadt am Sauerfeld

18 Uhr: Poetry Slam-Landesmeisterschaft im Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

19.30 Uhr: Lichtrouten in der Innenstadt

