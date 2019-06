Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 29. Juni bis 5. Juli.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 29. JUNI

ALTENA

15 bis 16.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

HAGEN

9 bis 22 Uhr: 100 Jahre Awo Hagen, großes Bürgerfest im Volkspark

11 Uhr: Märchen und Geschichten aus aller Welt, Das Traumfresserchen, Stadtbücherei, Springe 1

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

18 Uhr: Scratch 2019, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

19.30 Uhr: The Rocky Horror Show, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

10 bis 16 Uhr: Fest zum 30. Jährigen Bestehen des Kneipp-Vereins rund um das Bürgerzentrum mit Wanderung, Mühlenstraße 2

16 bis 21 Uhr: 29. Cross & Quer in Oberbrügge, Sportplatz in Oberbrügge-Ehringhausen, Am Nocken 12

ISERLOHN

11 Uhr: „Lennesingt“, gemeinsames Singen an der Lenne - Von Schmallenberg bis zum Hengsteysee, Lennepromenade in Letmathe

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Das kalte Herz, NN Theater, Waldbühne im Stadtpark

MENDEN

14 bis 18 Uhr: „Tag der offenen Tür“ Gut Rödinghausen, Fischkuhle

NEUENRADE

12 bis 17 Uhr: Poolparty, Freibad Friedrichstal, Friedrichstal

SCHALKSMÜHLE

14 Uhr: Gemeindefest „50 Jahre Schalksmühle“, Rathausplatz und Volmepark

WERDOHL

15.30 Uhr: Immer wieder samstags..., Stadtparkkonzert mit dem Shantychor Werdohl, Brüninghaus Platz

SONNTAG, 30. JUNI

VOLMETAL

11 bis 18 Uhr: Autofreies Volmetal, B54 zwischen Meinerzhagen und Schalksmühle (ca. 21 Kilometer)

ALTENA

11 Uhr: Märkisches Zupforchester, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

12 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

15 Uhr: Kinder- und Jugendkonzert in Garbeck, Schützenhalle Garbeck, Im Brauke 17

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände Bahr-Baumarkt, Eckeseyer Straße

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände der Firma Berlet, Elseyer Straße12-14

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

18 Uhr: Il turco in Italia, komische Oper in zwei Akten, in italienischer Sprache mit deutschen Übertexten, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

17 Uhr: Brassband & More, ein buntes Programm mit klassischer und moderner Bläsermusik, Evangelische Nicolai-Kirche, Kirchstraße

LÜDENSCHEID

10 bis 17 Uhr: Kläranlage Lüdenscheid-Schlittenbach, Tag der offenen Tür des Ruhrverbands, Werdohler Landstraße 142

15.30 Uhr: „Hans im Glück“, Hessisches Landestheater Marburg mit dem Theater „Grüne Sosse“ Frankfurt, Waldbühne im Stadtpark

MENDEN

11 bis 18 Uhr: „Tag der offenen Tür“ Gut Rödinghausen, Fischkuhle

Alle Infos rund um die Schifffahrt auf Möhne, Bigge, Sorpe und Henne

MONTAG, 1. JULI

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

21 bis 22 Uhr: Pelmke - Radiowahn, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

DIENSTAG, 2. JULI

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

16 Uhr: Bilderbuchkino, Pfoten hoch, Stadtbücherei, Springe 1

ISERLOHN

20 Uhr: Symphonic Woodstock, zum 50-jährigen Jubiläum des legendären Festivals, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Dienstags in den Märkischen Kliniken, Die vielen Gesichter der Depression, Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Straße 14

MITTWOCH, 3. JULI

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

19.30 Uhr: Spring Awakening, Musical, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65

20 Uhr: Michael Mittermeier, Lucky Punch – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

DONNERSTAG, 4. JULI

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

15.30 Uhr: Vorlesen und begeistern, Die Reise nach Nikolaiken, Geschichten aus Masuren, Stadtteilbücherei Hohenlimburg, Stennertstraße 6-8

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten: Stringtett feat. Nikola Materne, Sauerlandpark Hemer, Biergarten, Nelkenweg 5-7

FREITAG, 5. JULI

ALTENA

20 bis 22 Uhr: Stadtführung: Sommernachtsführung, Treffpunkt Am Markaner 1

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

17 bis 0 Uhr: Hohenlimburger Stadtfest 2019, Hohenlimburger Innenstadt

18 Uhr: „Weil ein #aufschrei nicht reicht – für einen Feminismus von heute“, Lesung Anne Wizorek, Fernuniversität, Universitätsstraße 47

HALVER

15.30 Uhr: „Das ist kein Krach, Mama, das ist Rock’n’Roll“, Familienkonzert mit der Kinderrockband Randale, Kulturbahnhof, Saal, Bahnhofstraße 19

LÜDENSCHEID

20.30 Uhr: Jazz Fazz Big Band, Abendkonzert des Jazz Clubs Lüdenscheid, Gaststätte Streppel, Kölner Straße 26

SCHALKSMÜHLE

19 Uhr: Aus Kino und Fernsehen, Konzert der Volmetaler mit Professorin Johanna Hersey, Kreuzkirche, Am Mathagen 38

