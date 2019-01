Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 26. Januar bis 1. Februar.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 26. JANUAR

ATTENDORN

20 Uhr: Comedy Torsten Sträter, „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein”, Stadthalle, Breslauer Straße 40

GUMMERSBACH

10 bis 17 Uhr: Baumesse, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Operette „Pariser Leben“ (Jacques Offenbach), Theater, Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

20 Uhr: Tourneepremiere der Komödie „Im Sommer wohnt er unten“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

15 Uhr: „Aschenputtel - das Musical“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

19 Uhr: Beatkonzert The Missing Links, Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14-20

20 Uhr: Konzert Sabbra Cadabra, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Szenische Lesung mit Walter Sittler und Mariele Millowitsch, Stadthalle, An der Stadthalle 2

NEUENRADE

17 bis 19 Uhr: Konzert des Chors Vision und des Vokalensembles Die Tonträger, Hotel Kaisergarten, Hinterm Wall 15

zur Übersicht

SONNTAG, 27. JANUAR

ALTENA

11 Uhr: „Jazz Léger“ – Gershwin-Programm mit Tine Eisbach aus Menden, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

GUMMERSBACH

10 bis 17 Uhr: Baumesse, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

18 Uhr: Krimikomödie „Schneegestöber – Mit Leichenschauern ist zu rechnen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

18 bis 20 Uhr: Oper „Rusalka“ (Antonín Dvorák), Theater, Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

18 Uhr: Schauspiel „Korczak und die Kinder“, Studio des Parktheaters, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Kunst- & Handwerker-Markt „Handgemacht – Kreatives & Kulinarisches“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WIPPERFÜRTH

14 Uhr: Inklusives Märchenfestival, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße

15 Uhr: Papiertheater, „Die Zauberflöte“ nach W. A. Mozart, Papiertheater im Fachwerkhaus, Untermausbach 4

zur Übersicht

MONTAG, 28. JANUAR

HAGEN

18 bis 19.30 Uhr: Konzert „Swing Meets Church“, Johanniskirche, Johanniskirchplatz 10

PLETTENBERG

17 bis 18 Uhr: Ohler Orgelkonzert, Ohler Dorfkirche, Lennestraße 34

zur Übersicht

DIENSTAG, 29. JANUAR

ATTENDORN

20 Uhr: „Musical Highlights Vol. 12 – Das Beste aus über 20 Musicals“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

18 bis 19.30 Uhr: Konzert „Halbmond im Amderswo“, Johanniskirche, Johanniskirchplatz 10

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Über Leben nach Auschwitz – Szenischer Dialog von Bärbel Schäfer“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

zur Übersicht

MITTWOCH, 30. JANUAR

HAGEN

19.30 bis 22.10 Uhr: Schauspiel „Die Räuber“, Theater, Elberfelder Straße 65

HERSCHEID

19.30 Uhr: Vortrag „Expedition Sonnenfinsternis – Reiseerlebnisse zwischen San Francisco und New York“, Bürgersaal des Rathauses, Plettenberger Straße 27

ISERLOHN

20 Uhr: Konzert „Tao – Drum Heart“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Irish Dance Show, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WIPPERFÜRTH

14.30 Uhr: „Loss mer singe: Einsingen für Karneval“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

zur Übersicht

DONNERSTAG, 31. JANUAR

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Lutz Görner (Sprache), Edward Leach (Gesang), Nadia Singer (Klavier), „Robert Schumann – Sein Leben Seine Lieder Seine Musik“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

OLPE

20 Uhr: Musical „Catch me if you can“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

zur Übersicht

FREITAG, 1. FEBRUAR

HAGEN

18 bis 19 Uhr: 200. Freitagskonzert, Johanniskirche, Johanniskirchplatz 10

19.30 Uhr: Komödie „Alter schützt vor Torschluss nicht – Je öller je döller“ (Komödie), Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 23 Uhr: Comedy Frank Sauer, „Mit Vollgas in die Sackgasse“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

20 bis 23.30 Uhr: Konzert Brenna, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

ISERLOHN

20 Uhr: Maskentheater Habbe & Meik, Parktheater (Großes Haus) Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20.30 bis 22.30 Uhr: Glasblassing Flaschmob, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

20 bis 22.30 Uhr: Krimikomödie „Drei Morde, Küche, Bad“, M.A.T.-Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

Rubriklistenbild: © Nougrigat