Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

ALTENA

17 Uhr: Brettken, Lennestraße, Premiere „Peter Pan“

19 Uhr: Lutherkirche, „Liebe, stärker als der Tod“, Musik und Texte zum Ende des Kirchenjahres

ATTENDORN

19.30 Uhr: Schützenhalle Helden, Dorfstraße 33, „Wir sind Helden-Party“

BALVE

19.30 Uhr: Aula Schulzentrum in Balve, Am Krumpaul 4, „MännerMelodie & FrauenPoesie“ – Konzert mit dem Meisterchor Vokalart und Literaturgruppe Triolit

GUMMERSBACH

20 bis 22 Uhr: Halle 32, Steinmüllerallee 10, Konzert Anne Haigis

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt

19.30 Uhr: Theater an der Volme, Dödterstraße 10, Krimikomödie „Der Henker von Haspe“

19.30 bis 22 Uhr: Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17, Travestieshow Golden Girls

19.30 bis 22.10 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Musical „In den Heights von New York“

HALVER

11 bis 18 Uhr: MEC Clubheim Weißenpferd 30, Modelleisenbahntage des MEC Halver

HEMER

20 Uhr: Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, Kabarett Maria Vollmer, „Push-Up, Pillen & Prosecco“

20 Uhr: Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, „Sauerländer Hüttengaudi“

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

20 Uhr: Studio des Parktheaters Alexanderhöhe, Theaterstück „Die zwölf Geschworenen“

20 bis 23 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Comedy Pawel Popolski

LÜDENSCHEID

11 bis 17 Uhr: Märkische Werkstätten, Freisenberg, Weihnachtlicher Künstlermarkt

14 bis 17 Uhr: Haus Hellersen, Adventsbasar

20 bis 22.30 Uhr: Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, World of Wordcraft – Das Finale 2017

MENDEN

20 bis 22 Uhr: Theater Am Ziegelbrand, Konzert Axel Zwingenberger

20 bis 22.30 Uhr: M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Komödie „Suche impotenten Mann fürs Leben“

NEUENRADE

18 Uhr: Hotel Kaisergarten, Neuerader Tafelmusik mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Lennetal (Eintritt inklusive Menü 65 Euro)

WERDOHL

14 Uhr: Schützenplatz Altemühle, Weihnachtsmarkt in Eveking

SONNTAG, 26. NOVEMBER

HAGEN

15 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Schauspiel „Wie im Himmel“

16 Uhr: Theater an der Volme, Dödterstraße 10, Lesung „Agatha Christie bittet zum Tee“

18 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Komödie „Der Würger von Wehringhausen“

18 bis 20.30 Uhr: Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17, Theater unterm Schloss, „Tod auf dem Nil“

HALVER

11 bis 18 Uhr: MEC Clubheim Weißenpferd 30, Modelleisenbahntage des MEC Halver

ISERLOHN

15 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Kinder-Musical „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“

20 Uhr: Studio des Parktheaters Alexanderhöhe, Theaterstück „Die zwölf Geschworenen“

LÜDENSCHEID

11 Uhr: Kammermusiksaal der Musikschule, Vergabe der MKK-Stipendien

11 bis 17 Uhr: mach was..., Am Raffelnberg 3 a, „Kunst unterm Dach“ präsentiert „Engel – Weihnachtsausstellung der Schule an der Höh“

14 bis 17 Uhr: Haus Hellersen, Adventsbasar 18 Uhr: Musikschule „grenzenlos“, Konzert von Gesangschülern, Schwerpunkt Musical

18 bis 20.30 Uhr: Schlesinger Fabrik, Am Westhang 49, Theaterabend „SchattenSpiele“ (Anmeldung erforderlich)

MENDEN

16 bis 18 Uhr: Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29, Kindertheater „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“

OLPE

17 Uhr: Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4, Konzert „Hänsel & Gretel“, Junge Blechbläser NRW mit der Tanzabteilung der Folkwang Musikschule der Stadt Essen

WERDOHL

11.30 bis 13 Uhr: Stadtmuseum und Kleines Kulturforum im Bahnhofsgebäude, Bahnhofsplatz, Ausstellungseröffnung „Das Versetal – ein starkes Stück Werdohl“

18 bis 20 Uhr: Kleines Kulturforum im Kulturbahnhof, Bahnhofsplatz 3, Oper légère, „Tosca“ nach Giacomo Puccini

MONTAG, 27. NOVEMBER

HAGEN

11 bis 20.30 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt

ISERLOHN

11 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Kinder-Musical „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

ALTENA

19 Uhr: VHS-Saal, Lennestraße 93, „Watt ‘n datt für’n Deutsch? – Eine unterhaltsame Foto-Reise durch die Sprache von und mit Torsten Dreyer“

HAGEN

11 bis 20.30 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

19.30 bis 21.30 Uhr: Stadtbücherei Iserlohn, Zweigstelle Letmathe, Gewölbekeller, Hagener Straße 62, „Alle Jahre wieder“ – ein weihnachtliches, literarisch-musikalisches Kabarett mit dem Duo Zufall

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

15 bis 18.30 Uhr: Haus Spielwigge, Weihnachtsmarkt 16 Uhr: Klinikum, Haupthaus, U2, Schulungsraum, „Dienstags in den Märkischen Kliniken“ Thema: „Kinästhetik: Rückenschonendes Arbeiten in der häuslichen Pflege“

19.30 bis 21.30 Uhr: Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Schauspiel „Dirty Dishes“

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Stadthalle, An der Stadthalle 1, Bildervortrag „Neuengland – Das andere Amerika“

MITTWOCH, 29. NOVEMBER

HAGEN

11 bis 20.30 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt

HALVER

15 bis 16 Uhr: Bürgerzentrum „Am Park“, Von-Vincke-Straße 22, Expertenvortrag „Der Wilde Kaiser“

HERSCHEID

19.30 bis 21 Uhr: Spieker, Am Kirchplatz 7, Lesung „Unverlierbares Exil – Mascha Kaléko und Hilde Domin“

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

20 bis 22.30 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit dem Orchestre du Soleil, „Eine Weihnachtsgeschichte“

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

19.30 bis 21.30 Uhr: Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Multivisionsshow von Sandra Butscheike und Steffen Mender, „Argentinien und Chile – 15 000 km mit Rucksack und Zelt auf Entdeckungstour“

MEINERZHAGEN

Buchhandlung Schmitz, Lesung mit Gerhard Henschel, „Arbeiterroman“

PLETTENBERG

19.30 bis 21 Uhr: Stadtbücherei, Alter Markt 3, Eine Foto-Reise von und mit Torsten Dreyer, „Neun Blumentöpfe mitten im Atlantik – Azoren“

DONNERSTAG, 30. NOVEMBER

HAGEN

11 bis 20.30 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt 20 Uhr: Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, Slam Lesung & Songs, Captain Latin & die Logonauten auf der Suche nach dem goldenen Beat

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“ 20 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Comedy Tobi Katze bis 22 Uhr: Innenstadt, Late Night Shopping

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Galerie Langenohl, Jour fixe mit dem Autor Jürgen Kalwa

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

OLPE

20 Uhr: Aula der Realschule, Franziskanerstraße 4, Konzertreihe „Best of NRW“, Tabea Seibert & Ada Tanir

FREITAG, 31. DEZEMBER

ALTENA

16.30 bis 20 Uhr: Evangelische Kirche Evingsen, Adventliches Evingsen mit Kinderchor, Frauenchor, Glühwein etc.

17 bis 22 Uhr: Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, „Winter-Spektakulum – Mittelalter auf Burg Altena“

BALVE

18 bis 0.30 Uhr: Balver Höhle Helle 2, Höhlen Food Festival

GUMMERSBACH

19 bis 21 Uhr: Halle 32, Steinmüllerallee 10, Kino „Die Feuerzangenbowle“

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Innenstadt, 50. Hagener Weihnachtsmarkt

12 bis 13.20 Uhr: Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65, Jugendstück „Hallo Nazi“

16 bis 21 Uhr: Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30, Romantischer Weihnachtsmarkt

HALVER

17 bis 20 Uhr: Kulturbahnhof und Bahnhofstraße, Weihnachtsmarkt

HEMER

19.30 Uhr: Grohe Forum am Sauerlandpark, Nelkenweg 2, Comedy Ralf Schmitz, „Schmitzenklasse“

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

18 Uhr: Parktheater, Alexanderhöhe, Drama „Fahrenheit 451“

19.30 Uhr: Saalbau Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße, Benefizkonzert 20 Jahre Hospiz Letmathe „Josef, wir brauchen einen Krippenplatz“ mit den Comedian Harmonists Today Berlin

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

22 bis 3 Uhr: Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Weihnachts-Disco

NEUENRADE

19 Uhr: Villa am Wall, Am Wall 1, Sabine Langenbach & Jazz-Combo, Lesung mit Konzert

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8, Kabarett Wilfried Schmickler, „Das Letzte“

