Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 24. bis 30. August.

SAMSTAG, 24. AUGUST

ALTENA

15 bis 16.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

18 bis 24 Uhr: „Weihnachtsmarkt im August“ mit Weihnachtsmann und Schneekanone, Café Klunterbunt, Rennerde

HAGEN

18 bis 20 Uhr: „Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum“ – „10 Jahre ESM, 200 Jahre Forellenquintett“, Kunstquartier, Museumsplatz 1

19.30 Uhr: Komödie „Frieders fürchterliche Flitterwochen. Schiff der Träume“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

HEMER

9.30 bis 18 Uhr: Hemeraner Modellbau-Ausstellung, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

19.30 Uhr: „Musiksamstag im Strandgarten“, Konzert Marc Summer, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

18 Uhr: „Sommernächte Iserlohn“, Festival „Beat-Garden“ (Eintritt frei), Fritz-Kühn-Platz

LÜDENSCHEID

10 bis 14 Uhr: 3. Aktionstag Mobilität, Sternplatz

11 bis 17 Uhr: Schätztage, Galerie Kümmel, Volmestraße, Brügge

18 bis 22 Uhr: Kultpark-Festival, Konzert Fools Garden, Kulturhauspark

19.30 Uhr: Sommerkonzert „Das kann ja heiter werden“ (Eintritt frei), Christuskirche, Bahnhofstraße 59

WERDOHL

11 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür mit Reiterflohmarkt, Reit- und Fahrverein Werdohl Rentrop, Rentrop 1

WIPPERFÜRTH

24 Uhr: Party „KarneIVIalle“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

SONNTAG, 25. AUGUST

ALTENA

11 bis 18 Uhr: „Weihnachtsmarkt im August“ mit Weihnachtsmann und Schneekanone, Café Klunterbunt, Rennerde

12 bis 17.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

13.30 bis 18 Uhr: „Kunst am Fluss“, Lennepromenade

BALVE

14 bis 17.30 Uhr: Offene Führungen durch die Luisenhütte, Luisenhütte Wocklum 10

GUMMERSBACH

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt, überdachter Parkplatz Selgros, Becketalstraße 3

HAGEN

11 und 18 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände des ehemaligen Bahr-Baumarktes, Eckeseyer Straße 112

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände Berlet/Euronics, Elseyer Straße 12-14, Hohenlimburg

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Marktplatz Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße

HEMER

9.30 bis 17 Uhr: Hemeraner Modellbau-Ausstellung, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

LÜDENSCHEID

11 bis 17 Uhr: Schätztage, Galerie Kümmel, Volmestraße, Brügge

MONTAG, 26. AUGUST

HALVER

15 Uhr: Sommerparty im Waldfreibad Herpine (ab 19 Uhr Live-Musik mit Projekt.Liebe)

MEINERZHAGEN

14 bis 18 Uhr: Tanztee, Stadthalle, Otto-Fuchs-Platz 1

DIENSTAG, 27. AUGUST

ALTENA

19 bis 21 Uhr: Veranstaltungsreihe „Garten der Geschichte“ – „Berg Mark Altena, Herzogtum Westfalen – ein Erbe Barbarossas in Licht und Schatten“ (von und mit Karsten Wolfewicz), Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

ISERLOHN

19.30 bis 20.30 Uhr: „Sommerklänge 2019“, Konzert Mona Rozdestvenskyte (Eintritt frei), Kirche St. Aloysius, Hohler Weg 44

MITTWOCH, 28. AUGUST

HAGEN

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

20.15 bis 22 Uhr: „Muschelsalat 2019“, Multimedia-Installation von John McGeoch und Maren Lueg, Hohenhof, Emst

DONNERSTAG, 29. AUGUST

HAGEN

18 bis 20 Uhr: „Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum“ – „Ein Tango für Emil Schumacher, die 4 Jahreszeiten von Buenos Aires“, Kunstquartier, Museumsplatz 1

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

HEMER

19.30 Uhr: „Soundgarten“, Konzert Marla & David Celia, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

17 bis 22 Uhr: Reihe „Donnerstags am Markt“, Konzert Siiri & Pay the bill (Eintritt frei), Marktplatz, Am Dicken Turm

FREITAG, 30. AUGUST

HAGEN

14 bis 18 Uhr: 29. City Autosalon, Friedrich-Ebert-Platz

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

ISERLOHN

17 Uhr: 18. Brückenfest Letmathe, Innenstadt

18 Uhr: „Sommernächte Iserlohn“, Almhütten-Party, Fritz-Kühn-Platz

LÜDENSCHEID

16 Uhr: Bautz-Festival, Nattenberg-Stadion

16 und 19.30 Uhr: Moskauer Circus, Schützenplatz Loh

MEINERZHAGEN

18 Uhr: Beginn des Street-Food-Festivals zum Stadtfest, Otto-Fuchs-Platz

PLETTENBERG

16 Uhr: Plettenberger Woche, Innenstadt/Wilhelmstraße

