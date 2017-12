Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 23. bis 29. Dezember.

SAMSTAG, 23. DEZEMBER

ATTENDORN

19 Uhr: Hotel zur Post, Niederste Straße 7, Vega X-Mas-Party 2017

HAGEN

11 bis 21 Uhr: Innenstadt, Weihnachtsmarkt 15 Uhr: Theater an der Volme, Dödterstraße 10, Weihnachtskomödie „Drei Frauen im Schnee“

20 Uhr: Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, X-Mas-Party Soul Invaders & Friends

HALVER

18 Uhr: Litfass, Schulstraße 12, Christmas Jam mit Hazefeld

ISERLOHN

11 bis 21 Uhr: Alter Rathausplatz, Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

20.30 bis 3 Uhr: Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Party „All you need is love“ mit der Beatles-Coverband The Peteles

21 Uhr: Sternplatz Weihnachtssingen auf dem Weihnachtsmarkt

MEINERZHAGEN

17 Uhr: Jesus-Christus-Kirche, Adventskonzert (Weihnachtsoratorium J.S. Bach)

19 bis 22 Uhr: Kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße, 24, Weihnachtslesung

NEUENRADE

16 bis 20 Uhr: Bürgermeister- Schmerbeck-Platz 1, „Weihnachten am Brunnen“

SONNTAG, 24. DEZEMBER

BALVE

bis Mittag: Weihnachtsmann-Zug der Eisenbahnfreunde Hönnetal, fährt stündlich Richtung Menden, von Neuenrade ab 9.37 Uhr, von Balve ab 10.09 Uhr, letzte Fahrt zurück ins Hönnetal, ab Menden 12.45 Uhr; dazu Modellbahnausstellung der Hönnetalbahn im Güterschuppen Balve

GUMMERSBACH

17 Uhr: Theater, Moltkestraße 50, „Silvester-Cocktail 2017“

ISERLOHN

11 bis 14 Uhr: Alter Rathausplatz, Weihnachtsmarkt „Märchenhaftes Iserlohn“

11 bis 17 Uhr: Dechenhöhle, Weihnachtliche Führungen bei Kerzenlicht und Musik

LÜDENSCHEID

11 bis 13 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

MENDEN

16.30 bis 17 Uhr: Innenstadt, Weihnachten in Menden – Turmblasen und Weihnachtssingen

NEUENRADE

bis Mittag: Weihnachtsmann-Zug der Eisenbahnfreunde Hönnetal, fährt stündlich Richtung Menden, von Neuenrade ab 9.37 Uhr, von Balve ab 10.09 Uhr, letzte Fahrt zurück ins Hönnetal, ab Menden 12.45 Uhr; dazu Modellbahnausstellung der Hönnetalbahn im Güterschuppen Balve

WIPPERFÜRTH

22.30 bis 5 Uhr: Kesselhaus, Lenneper Straße 65, „Kesselhaus Highliges Disco Fever“

MONTAG, 25. DEZEMBER

ISERLOHN

13.30 bis 16 Uhr: Dechenhöhle, Weihnachtliche Führungen bei Kerzenlicht und Musik

WIPPERFÜRTH

22.30 bis 5 Uhr: Kesselhaus, Lenneper Straße 65, Kesselhaus Christmas Party

DIENSTAG, 26. DEZEMBER

ALTENA

11 bis 18 Uhr: Burg Altena und Deutsches Drahtmuseum: heute freier Eintritt

17 Uhr: Lutherkirche, Weihnachtsmusical (Musikalisches Krippenspiel)

ATTENDORN

19 Uhr: Schützenhalle Helden, Dorfstraße 33, „Heiratsmarkt Reloaded“

HAGEN

15 Uhr: 15 Uhr: Theater an der Volme, Dödterstraße 10, Weihnachtskomödie „Drei Frauen im Schnee“

16 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Schauspiel „Wie im Himmel“

18 bis 20 Uhr: Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1, Weihnachts-Jazz Tropical Turn Quartett

HALVER

20 Uhr: Litfass, Schulstraße 12, „Christmas Party“ („Die 80er, 90er und das Beste aus 2017“, Eintritt 3 Euro, 5 Euro Mindestverzehr)

20.30 Uhr: Pfannkuchenhaus, Konzert Opa kommt featuring Manu (Manuela Lüdecke)

ISERLOHN

13.30 bis 16 Uhr: Dechenhöhle, Weihnachtliche Führungen bei Kerzenlicht und Musik

17 Uhr: Kirche St. Aloysius, Hohler Weg 44, Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 4-6

18 Uhr: Dechenhöhle, Konzert Ensemble Kriniza

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

20 bis 1 Uhr: Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Konzert „Christmas Rock“ mit Ohne Yoko

MEINERZHAGEN

10 bis 12 Uhr: Genkeltalsperre, Weihnachtslauf

MITTWOCH, 27. DEZEMBER

BALVE

13 bis 17 Uhr: Vereinsheim Binolen, Modularanlage der Eisenbahnfreunde Hönnetal wird ausgestellt

HAGEN

16 bis 18.30 Uhr: Stadthalle, Wasserloses Tal 2, Pop-Musical „Cinderella“

20 bis 23 Uhr: Kleinkunstbühne Humpert, Fleyer Straße 123, Konzert Peewee Bluesgang

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

Plettenberg

DONNERSTAG, 28. DEZEMBER

ALTENA

19 Uhr: Lutherkirche, Konzert Altena Brass „Mit Pauken und Trompeten“

ATTENDORN

20 Uhr: Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist, Alter Markt, Konzert Rev. Gregory M. Kelly and The Best of Harlem Gospel

BALVE

13 bis 17 Uhr: Vereinsheim Binolen, Modularanlage der Eisenbahnfreunde Hönnetal wird ausgestellt

HAGEN

19 Uhr: Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, Konzert From East to West Ensemble und Hamam Abbiad

19.30 bis 21.45 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Operette „Frau Luna“

ISERLOHN

15 Uhr: Dechenhöhle, Erlebnisführung durch die dunkle Dechenhöhle mit Museumsrallye und Schatzsuche

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

MENDEN

20 bis 22 Uhr: Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29, Silvesterkonzert Neue Philharmonie Westfalen

FREITAG, 29. DEZEMBER

ATTENDORN

17 Uhr: St. Margaretha Ennest, Margaretastraße, „Das Weihnachtswunder“

20.30 Uhr: Gasthaus Attendorn, Niederste Straße 2, Konzert Waywardzz (Coverrock)

BALVE

13 bis 17 Uhr: Vereinsheim Binolen, Modularanlage der Eisenbahnfreunde Hönnetal wird ausgestellt

GUMMERSBACH

20 Uhr: Halle 32, Steinmüllerallee 10, Vor-Silvesterparty mit den bands Ragetrack (Gummersbach), The Vult (Belgien), When Stars Colide (Köln), S.P.R.I.N.T.E.R (Lindlar)

HAGEN

19.30 bis 22.10 Uhr: Theater, Elberfelder Straße 65, Musical „In den Heights von New York“

LÜDENSCHEID

11 bis 21 Uhr: Sternplatz, Weihnachtsmarkt

20 bis 22.30 Uhr: Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Amazing Shadows

NEUENRADE

18 Uhr: St. Lambertus Affeln, Weihnachtskonzert Frauen-Barbershopchor Southland Voices und Chor Reine Männersache (Eintritt frei, Spenden erbeten)

