Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 23. bis 29. März.

SAMSTAG, 23. MÄRZ

ATTENDORN

11 bis 17 Uhr: 21. Attendorner Kreativmarkt, Stadthalle, Breslauer Straße 40

BALVE

19 Uhr: „Muppet-Show á la Barditus“, Chor Barditus singt und spielt die Muppet-Show, Schützenhalle Langenholthausen Unterm Trachtenberg 7

GUMMERSBACH

18 bis 20 Uhr: „Alice - ein Rockmusical“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

10 bis 18 Uhr: Dahler Bauern- und Kreativmarkt, Bürgerhalle Dahl, Am Obergraben 10

15 Uhr: In 80 Tagen um die Welt, eine multimediale Abenteuer-Komödie von Jules Verne für alle ab 6 Jahren, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

18 Uhr: „Alter schützt vor Torschluss nicht – Je öller je döller“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 Uhr: Pariser Leben, Operette von Jacques Offenbach, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

11 bis 18 Uhr: Ostereiermarkt, Regionalmuseum Villa Wippermann, Frankfurter Straße 45

HEMER

20 Uhr: Thomas Godoj – live in concert, Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 5-7

ISERLOHN

19 Uhr: „Iserlohner Kleinkunst ganz GROß!“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Johannes-Passion von J.S. Bach, BWV 245, Erlöserkirche, Wilhelmstraße

18 Uhr: Rolli-Disco-Time, Disco für behinderte und nicht behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kirchenhaus Oberrahmede, Im Grund 6

19.30 Uhr: TRADarrr, Folk-Konzert, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

21 Uhr: Wilde Herzen 2.0 - inkl. Bautz-Verlosung, „Der Bergstadtkiez kommt zurück!“, Neue Heimat, Wilhelmstraße 48

21 Uhr: Lead Zeppelin, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Frühlingsparty Rinkscheid „Jubiläum“, Mehrzweckhalle Rinkscheid, Rinkscheid

PLETTENBERG

19 Uhr: Servants‘Quarters Live in Landemert, Dorfhalle Landemert

20 Uhr: Die Toten Ärzte live, Schützenhalle, Im Wieden 1

WERDOHL

17 Uhr: IV. Cameratakonzert, „frühlingsklänge“, Festsaal Riesei, Stadionstraße 50

SONNTAG, 24. MÄRZ

ALTENA

11 Uhr: „Jazz Léger“, Trio Rockato mit Prof. Endres, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ATTENDORN

11 bis 17 Uhr: 21. Attendorner Kreativmarkt, Stadthalle, Breslauer Straße 40

BALVE

17 Uhr: „Muppet-Show á la Barditus“, Chor Barditus singt und spielt die Muppet-Show, Schützenhalle Langenholthausen Unterm Trachtenberg 7

HAGEN

11 bis 16 Uhr: Kids-Markt, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

11 Uhr: 3. Familienkonzert, Igor Strawinsky: Der Feuervogel, Theater, Elberfelder Straße 65

15 Uhr: In 80 Tagen um die Welt, multimediale Abenteuer-Komödie, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

16 Uhr: Eyal Lovett Trio, JazzKlassik, Synagoge, Potthofstraße 16

18 Uhr: Rusalka, Oper von Antonín Dvorák, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

11 bis 18 Uhr: Ostereiermarkt, Regionalmuseum Villa Wippermann, Frankfurter Straße 45

18 Uhr: Musikalische Kostbarkeiten für Orgel und Oboe, Evangelische Nicolai-Kirche, Kirchstraße

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: „Thank you for the music“, 16 Chöre – ein Konzert, Stadthalle, An der Stadthalle 1

OLPE

17 Uhr: Reisefieber – eine musikalische Swing-Reise um die Welt, „salonorchesterweimar“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

MONTAG, 25. MÄRZ

HALVER

15 bis 16 Uhr: Karlsson vom Dach, Theater für die ganze Familie in Oberbrügge, Bürgerhaus, Am Nocken 12

DIENSTAG, 26. MÄRZ

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Dienstags in den Märkischen Kliniken“, Thrombose richtig erkennen und behandeln, Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Straße 14

ISERLOHN

20 Uhr: „Fly Dance Company – das Streetdance-Original aus den USA“, Parktheater, Alexanderhöhe

MITTWOCH, 27. MÄRZ

HAGEN

19 Uhr: Hagener Literaturtage: Literatur und Kino, Radio Heimat von Matthias Kutschmann nach dem Roman von Frank Goosen, Stadtbücherei, Springe 1

HALVER

19 Uhr: Axel Wöstefeld: „Mensch, ärgere dich nicht“, Lesung, bei Domenico, Frankfurter Straße 31

DONNERSTAG, 28. MÄRZ

ISERLOHN

20 Uhr: Oliver Steller singt Robert Gernhardt, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

17.30 Uhr: Geschichtliches Forum: „Von der BME zur DB AG Die Geschichte der Eisenbahn im Raum Lüdenscheid 1860-2018 (Teil 2)“, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

PLETTENBERG

19.30 Uhr: Passionskonzert mit dem „tamigu-Trio“, Johanniskirche Eiringhausen, Reichsstraße 54

FREITAG, 29. MÄRZ

HAGEN

19.30 Uhr: Frieders fürchterliche Flitterwochen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Nora Boeckler, 5 Sterne Fiasko, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

HERSCHEID

18.30 Uhr: Panflötenkonzert, Martin-Luther-Haus, Plettenberger Straße 11

ISERLOHN

20 Uhr: „Jahre später, gleiche Zeit“, Komödie von Bernard Slade, Parktheater, Alexanderhöhe

20 Uhr: Ondrej Stverácek Quartett feat. Gene Jackson, Jazz-Campus in der Fachhochschule Südwestfalen, Frauenstuhlweg 31

LÜDENSCHEID

19 Uhr: Sauerland Live, Reiner Hänsch mit Musik, Comedy und neuen Sauerland-Abenteuern, Stock - Alte Druckerei, Knapper Straße 50

20.30 Uhr: Textpistols, „God save the spleen“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

20 Uhr: Haranni Hurricanes, Rockkonzert, Musikkneipe Alt Werdohl, Freiheitstraße 56

